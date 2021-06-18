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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |
Одышка и кашель: симптомы, причины и лечение астмы

Одышка и кашель: симптомы, причины и лечение астмы

Астма относится к заболеваниям, которые больше всего влияют на показатели смертности населения или существенно снижают качество жизни пациента. Согласно данным ВОЗ, около 235 млн человек во всем мире страдают от астмы, их количество постоянно растет.

Врач-терапевт Анна Бешкеева рассказала Фактам ICTV о главных симптомах, причинах возникновения и лечения астмы.

Что такое астма и каковы причины ее возникновения?

Астма — это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей (бронхов). Хроническое воспаление приводит к гиперреактивности бронхов (то есть бронхи спазмируются и сужаются под воздействием факторов внешней среды), их слизистая оболочка отекает, что затрудняет движение воздуха.

— Основную роль в развитии астмы играет наследственность. Но одной наследственности недостаточно. В том, возникнет ли астма, важную роль играет влияние внешних факторов (курение, загрязнение воздуха, инфекции, аллергены и т.д.). Существует миф, что астму можно перерасти, но на самом деле — это не так, — отметила врач.

Симптомы астмы могут исчезать во взрослом возрасте, но могут вновь проявиться в любой период жизни.

Симптомы и признаки астмы

  • одышка;
  • хрипы в груди;
  • кашель.

Симптомы возникают, как правило, в утренние часы, но могут также возникать при физической нагрузке, от действия аллергенов, инфекций или стресса.

Диагностика

Для диагностики заболевания врач проводит аускультацию (выслушивание) легких и направляет пациента на спирометрию. Этот метод является золотым стандартом в диагностике астмы. Никакие анализы крови, тесты на аллергию или рентген легких не дают достоверного ответа.

Спирометрия — это метод оценки функции внешнего дыхания, то есть как работают бронхи и легкие. Пациент выдыхает воздух в аппарат, который рассчитывает, как он проходит через бронхи разного диаметра, нет ли сужения бронхов, определяет объем легких и т.д. После этого пациент вдыхает препарат, расширяющий бронхи, и измерения проводят повторно. Характерной особенностью астмы является обратимость сужения бронхов.

Лечение

В подходе к лечению астмы важно достичь двух целей:

  • контроль симптомов (уменьшить их интенсивность и частоту);
  • снизить будущие риски (сохранить легкие функционирующими).

— Самое главное в лечении астмы — это активное вовлечение в процесс самого пациента, его обучение. Для этого мы подробно рассказываем пациенту о механизмах развития астмы, о факторах, которые могут вызвать обострение, как действовать в случае обострения, как правильно пользоваться ингалятором, от каких привычек нужно отказаться, — перечисляет терапевт.

Каждому пациенту определяют стадию астмы: интермиттирующая, легкая персистирующая, средняя персистирующая, тяжелая персистирующая. В зависимости от стадии подбирают лечение.

Основными препаратами для лечения являются ингаляционные гормоны (глюкокортикоиды), которые пациент вдыхает через специальный ингалятор. Их следует применять только по назначению врача.

— Раньше пациенты с интермиттирующей астмой получали только препараты для кратковременного расширения бронхов при необходимости (бета-агонисты короткого действия). Сейчас эту стратегию пересмотрели. GINA (глобальная инициатива по борьбе с астмой) рекомендует для лечения такой стадии астмы обязательно использовать гормоны, — добавила она.

Даже во время начальной стадии астмы хроническое воспаление бронхов есть, и его нужно лечить гормонами. Для других стадий могут использоваться сочетание ингаляционных гормонов и препаратов для расширения бронхов (бета-агонисты длительного действия, М-холиноблокаторы). Могут добавлять теофиллины, модификаторы лейкотриенов и таблетированные гормоны.

При лечении обострения астмы используются препараты для расширения бронхов короткого действия, модификаторы лейкотриенов, теофиллины вместе с основным лечением.

Что запрещено делать при астме?

  • пропускать ежедневный прием препарата;
  • курить;
  • постоянно находиться в одном помещении с подтвержденными аллергенами (часто пациентам трудно расстаться с домашними животными);
  • отказываться от вакцинации;
  • заниматься самолечением;
  • мало двигаться и набирать лишний вес;
  • нервничать.

Профилактика

По словам Бешкеевой, астма может провоцироваться разнообразными факторами. Для профилактики приступов следует соблюдать следующие правила:

  • регулярная влажная уборка дома;
  • увлажнение воздуха (в некоторых случаях и его фильтрация);
  • ограниченное использование бытовой химии;
  • при наличии аллергических проявлений — избегать контакта с аллергеном, при необходимости пройти аллерген-специфическую иммунотерапию;
  • регулярная физическая активность;
  • перед физической нагрузкой, выходом на холодный воздух при необходимости — ингаляция препаратом для расширения бронхов короткого действия (бета-агонист);
  • для взрослых — отказ от курения;
  • избегать стрессов;
  • при ожирении — снижение веса;
  • обязательная вакцинация от пневмококковой инфекции и гриппа (ежегодно);
  • обязательно консультироваться с врачом относительно приема любых препаратов.

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