Что такое астма и каковы причины ее возникновения?
Астма — это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей (бронхов). Хроническое воспаление приводит к гиперреактивности бронхов (то есть бронхи спазмируются и сужаются под воздействием факторов внешней среды), их слизистая оболочка отекает, что затрудняет движение воздуха.
— Основную роль в развитии астмы играет наследственность. Но одной наследственности недостаточно. В том, возникнет ли астма, важную роль играет влияние внешних факторов (курение, загрязнение воздуха, инфекции, аллергены и т.д.). Существует миф, что астму можно перерасти, но на самом деле — это не так, — отметила врач.
Симптомы астмы могут исчезать во взрослом возрасте, но могут вновь проявиться в любой период жизни.
Симптомы и признаки астмы
- одышка;
- хрипы в груди;
- кашель.
Симптомы возникают, как правило, в утренние часы, но могут также возникать при физической нагрузке, от действия аллергенов, инфекций или стресса.
Диагностика
Для диагностики заболевания врач проводит аускультацию (выслушивание) легких и направляет пациента на спирометрию. Этот метод является золотым стандартом в диагностике астмы. Никакие анализы крови, тесты на аллергию или рентген легких не дают достоверного ответа.
Спирометрия — это метод оценки функции внешнего дыхания, то есть как работают бронхи и легкие. Пациент выдыхает воздух в аппарат, который рассчитывает, как он проходит через бронхи разного диаметра, нет ли сужения бронхов, определяет объем легких и т.д. После этого пациент вдыхает препарат, расширяющий бронхи, и измерения проводят повторно. Характерной особенностью астмы является обратимость сужения бронхов.
Лечение
В подходе к лечению астмы важно достичь двух целей:
- контроль симптомов (уменьшить их интенсивность и частоту);
- снизить будущие риски (сохранить легкие функционирующими).
— Самое главное в лечении астмы — это активное вовлечение в процесс самого пациента, его обучение. Для этого мы подробно рассказываем пациенту о механизмах развития астмы, о факторах, которые могут вызвать обострение, как действовать в случае обострения, как правильно пользоваться ингалятором, от каких привычек нужно отказаться, — перечисляет терапевт.
Каждому пациенту определяют стадию астмы: интермиттирующая, легкая персистирующая, средняя персистирующая, тяжелая персистирующая. В зависимости от стадии подбирают лечение.
Основными препаратами для лечения являются ингаляционные гормоны (глюкокортикоиды), которые пациент вдыхает через специальный ингалятор. Их следует применять только по назначению врача.
— Раньше пациенты с интермиттирующей астмой получали только препараты для кратковременного расширения бронхов при необходимости (бета-агонисты короткого действия). Сейчас эту стратегию пересмотрели. GINA (глобальная инициатива по борьбе с астмой) рекомендует для лечения такой стадии астмы обязательно использовать гормоны, — добавила она.
Даже во время начальной стадии астмы хроническое воспаление бронхов есть, и его нужно лечить гормонами. Для других стадий могут использоваться сочетание ингаляционных гормонов и препаратов для расширения бронхов (бета-агонисты длительного действия, М-холиноблокаторы). Могут добавлять теофиллины, модификаторы лейкотриенов и таблетированные гормоны.
При лечении обострения астмы используются препараты для расширения бронхов короткого действия, модификаторы лейкотриенов, теофиллины вместе с основным лечением.
Что запрещено делать при астме?
- пропускать ежедневный прием препарата;
- курить;
- постоянно находиться в одном помещении с подтвержденными аллергенами (часто пациентам трудно расстаться с домашними животными);
- отказываться от вакцинации;
- заниматься самолечением;
- мало двигаться и набирать лишний вес;
- нервничать.
Профилактика
По словам Бешкеевой, астма может провоцироваться разнообразными факторами. Для профилактики приступов следует соблюдать следующие правила:
- регулярная влажная уборка дома;
- увлажнение воздуха (в некоторых случаях и его фильтрация);
- ограниченное использование бытовой химии;
- при наличии аллергических проявлений — избегать контакта с аллергеном, при необходимости пройти аллерген-специфическую иммунотерапию;
- регулярная физическая активность;
- перед физической нагрузкой, выходом на холодный воздух при необходимости — ингаляция препаратом для расширения бронхов короткого действия (бета-агонист);
- для взрослых — отказ от курения;
- избегать стрессов;
- при ожирении — снижение веса;
- обязательная вакцинация от пневмококковой инфекции и гриппа (ежегодно);
- обязательно консультироваться с врачом относительно приема любых препаратов.