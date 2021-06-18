Астма — это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей (бронхов). Хроническое воспаление приводит к гиперреактивности бронхов (то есть бронхи спазмируются и сужаются под воздействием факторов внешней среды), их слизистая оболочка отекает, что затрудняет движение воздуха.

— Основную роль в развитии астмы играет наследственность. Но одной наследственности недостаточно. В том, возникнет ли астма, важную роль играет влияние внешних факторов (курение, загрязнение воздуха, инфекции, аллергены и т.д.). Существует миф, что астму можно перерасти, но на самом деле — это не так, — отметила врач.

Симптомы астмы могут исчезать во взрослом возрасте, но могут вновь проявиться в любой период жизни.