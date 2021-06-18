Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 18 июня 2021

Коронавирус продолжает распространяться в разных странах. За все время пандемии, по состоянию на 18 июня в мире зафиксировали 178,3 млн случаев Covid-19. В Украине за сутки уменьшилось количество новых случаев, по сравнению с прошлыми днями.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 18 июня зафиксировали менее тысячи новых случаев коронавірусної болезни — 967. Побороть болезнь удалось 2 312 людям. В то же время от осложнений, которые вызвал вирус, умерли 50 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (207), Харьковской (68), Донецкой (60), Киевской (54), Днепропетровской (50) и Черкасской областях (46)

Украина остается в зеленой зоне эпидемической опасности. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине есть угроза новой вспышки коронавирусной болезни.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 зафиксировали в Бразилии (74 тыс.), Индии (62 тыс.), Колумбии (29 тыс.), Аргентине (23 тыс.) и Россия (14 тыс.).

В Европе по распространению коронавируса лидируют Россия, Британия и Испания. Украина среди стран мира занимает 44 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – седьмое.

Распространение штамма Дельта и паспорта вакцинации: Covid-новости 18 июня / 2 фотографии

В Великобритании число новых больных Covid-19 превысило 10 тыс. за сутки впервые почти за четыре месяца. Такой уровень заболеваемости связывают с активным распространением штамма коронавируса Дельта в стране.

Италия с 1 июля начнет выдавать Covid-паспорта полностью вакцинированным жителям. Также в стране рассматривают возможность отмены требования о том, чтобы люди носили защитные маски для лица на открытом воздухе, поскольку количество больных снижается.

Именно штамм Дельта активно распространяется в России. За последние сутки там зафиксирован рост заболеваемости Covid-19 на 46%. Только в Москве за сутки выявили 9 056 случаев. Украинские ученые обеспокоены такой ситуацией и советуют ограничить миграцию со странами, где распространяется этот штамм.