Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении уровня минимальной заработной платы для украинских медицинских работников.
Об этом он сообщил во время выступления, приуроченного ко Дню медика, который будут праздновать в Украине 20 июня 2021 года.
— Не менее 13,5 тыс. грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тыс. грн для врачей, — уточнил Владимир Зеленский.
Кроме того, глава государства подчеркнул важность работы украинских медиков.
По его словам, сейчас и в будущем этим специалистам нужно уделять больше внимания, чтобы компенсировать его недостаток в течение многих лет.
День медика в Украине
Профессиональный праздник медицинского работника в Украине отмечается уже более 25 лет.
Он был утвержден указом президента №281/94 от 3 июня 1994 года.
Подробнее о Дне медика 2021 читайте на нашем сайте.