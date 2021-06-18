Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении уровня минимальной заработной платы для украинских медицинских работников.

Об этом он сообщил во время выступления, приуроченного ко Дню медика, который будут праздновать в Украине 20 июня 2021 года.

— Не менее 13,5 тыс. грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тыс. грн для врачей, — уточнил Владимир Зеленский.

Кроме того, глава государства подчеркнул важность работы украинских медиков.

По его словам, сейчас и в будущем этим специалистам нужно уделять больше внимания, чтобы компенсировать его недостаток в течение многих лет.

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День медика в Украине

Профессиональный праздник медицинского работника в Украине отмечается уже более 25 лет.

Он был утвержден указом президента №281/94 от 3 июня 1994 года.

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