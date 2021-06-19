Индийский штамм коронавируса Дельта становится доминантным видом этого заболевания во всем мире, заявила в пятницу главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

По ее мнению, это произошло из-за инфекционности этого штамма Covid-19. Данные исследований свидетельствуют, что Дельта примерно на 60% заразительнее, чем Альфа — вид коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании.

Она также сообщила, что ученым нужно больше данных об этом варианте, в частности, о его влиянии на эффективность вакцин против Covid-19.

В среду ВОЗ сообщила, что вид Дельта распространился в более чем 80 странах. Индийский штамм Covid-19 продолжает мутировать по мере распространения по всему миру.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, сейчас он составляет около 10% всех новых случаев в Соединенных Штатах, по сравнению с 6% на прошлой неделе. Также около 60% новых случаев коронавируса в Великобритании — именно вариантом Дельта.

Представители ВОЗ заявили, что появились сообщения о том, что Дельта также имеет более серьезные симптомы, но для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования.

Источник: CNBC