Киев по состоянию на утро субботы, 19 июня 2021, остается лидером по количеству подтвержденных случаев коронавируса.

За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли три человека (всего 5171), 25 больных Covid-19 госпитализированы, еще 26 госпитализированы с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Заболели 123 женщины от 19 до 81 года, 75 мужчин от 18 до 92 лет, 2 девочки 10 и 17 лет, а также 2 мальчика 12 и 16 лет.

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Дарницком (50), Днепровском (25) и в Святошинском (22) районах.

— 202 подтвержденных случая заболевания COVID-19 (всего 212 097), — отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего в стационарах столицы сегодня лечатся 278 больных Covid-19, 174 пациента — в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 253 человека. Во аппаратами ИВЛ — 8 пациентов.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19 стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: