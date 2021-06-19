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Факты / Lifestyle / Здоровье
Анастасія Рогожінська |

В Киеве за сутки зафиксировали 202 случая Covid-19

киев

Киев по состоянию на утро субботы, 19 июня 2021, остается лидером по количеству подтвержденных случаев коронавируса.

За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли три человека (всего 5171), 25 больных Covid-19 госпитализированы, еще 26 госпитализированы с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Заболели 123 женщины от 19 до 81 года, 75 мужчин от 18 до 92 лет, 2 девочки 10 и 17 лет, а также 2 мальчика 12 и 16 лет.

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Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Дарницком (50), Днепровском (25) и в Святошинском (22) районах.

— 202 подтвержденных случая заболевания COVID-19 (всего 212 097), — отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего в стационарах столицы сегодня лечатся 278 больных Covid-19, 174 пациента — в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 253 человека. Во аппаратами ИВЛ — 8 пациентов.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19 стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

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