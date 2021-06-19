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Факты / Lifestyle / Здоровье
Юлія Захарченко |

Массовое отравление в Харькове: госпитализировали 67 человек

Массовое отравление в Харькове: госпитализировали 67 человек

В Харькове уже 67 человек пострадали в результате отравления пищей в местных заведениях питания.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По данным ДСНС, среди пострадавших — 14 детей и 53 взрослых.

Предварительно госпитализированные люди употребляли пищу в местной сети ресторанов. Сейчас специалисты проводят санитарные и противоэпидемические мероприятия в учреждениях питания.

О массовом отравлении в Харькове стало известно 17 июня. В этот день в больницы госпитализировали 25 человек, среди которых было 19 взрослых и шестеро детей.

Уже 18 июня директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что количество госпитализированных увеличилось — в больнице находились 34 людей.

Предварительно пострадавшие могли отравиться пищей в двух местных заведениях общественного питания. Сейчас почти все пациенты находятся в лечебных учреждениях под наблюдением медицинских работников.

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Врачи считают, что предварительный диагноз — гастроэнтероколит средней степени тяжести. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование.

Фото: Pexels

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