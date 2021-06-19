Коронавирус в Украине: в Ивано-Франковске открыли центр массовой вакцинации

В Ивано-Франковске заработал центр массовой вакцинации против коронавируса для граждан.

Об этом сообщил председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрей Бойчук на своей странице в социальной сети Facebook.

Отныне местные жители могут получить прививку от Covid-19 на базе спортивного комплекса Ивано-Франковского национального медицинского университета на улице Целевича, 34.

— Спасибо людям, которые сегодня первыми пришли в центр для иммунизации. Вы показываете пример другим — это очень важно, — сказал Бойчук.

Планируется, что центр вакцинации будет работать также в следующие выходные дни. Всех желающих иммунизируют вакциной CoronaVac.

В Ивано-Франковске открыли центр массовой вакцинации / 4 фотографии

Мэр Ивано-Франковска призывает прикарпатцев не сомневаться и вакцинироваться против коронавируса. По его мнению, без иммунизации населения правительство не сможет эффективно бороться с заболеванием.

Политик выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству. По его словам, благодаря их работе Прикарпатье имеет достаточное количество вакцин от коронавируса, чтобы иммунизировать граждан.

Фото: Андрей Бойчук