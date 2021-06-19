Каждый день ситуация с коронавирусом в Украине становится лучше, однако индийский штамм Covid-19 начинает набирать оборотов. В ВОЗ заявили, что Дельта становится доминантным во всем мире.

В Украине же активным темпом делают прививки в центрах вакцинации для граждан, которые захотели иммунизироваться от опасного заболевания. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе в Украине и мире за 19 июня.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 19 июня, в Украине обнаружили 852 новых случая коронавируса. В частности, заболели 23 ребенка и 41 медицинский работник.

За последние сутки госпитализировали 571 человека, зафиксировали 40 летальных случаев, в то же время опасное заболевание преодолели 2 736 украинцев.

За все время пандемии в Украине на коронавирус заболели 2 229 044 человека, от заболевания вылечилось 2 150 708 граждан, а от осложнений Covid-19 умерли 51 992 украинцев.

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На выходных в Киеве и других городах Украины работают центры вакцинации, в которых каждый желающий может иммунизироваться от коронавируса. Также сегодня в Ужгороде заработал центр вакцинации населения против Covid-19.

Коронавирус в мире

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что чрезвычайное положение в стране отменят 20 июня, за исключением префектуры Окинава. Число новых случаев Covid-19 по всей стране продолжает снижаться, а четвертая волна пандемии в Японии пошла на спад.

Милха Сингх, один из первых спортивных суперзвезд Индии, умер в возрасте 91 года от осложнений коронавируса. Индийский бегун-спринтер, известный как Летающий сикх, скончался в городе Чандигарх.

Он получил положительный результат теста на Covid-19 20 мая. Его жена Нирмал Каур, бывший капитан по волейболу, умерла в возрасте 85 лет от вируса несколько дней назад.

В городе Шэньчжэнь на юге Китая отменили сотни авиарейсов, а также ужесточили контроль за въездом. Это произошло из-за того, что сотрудник ресторана, расположенного в здании аэропорта, получил положительный результат на индийский штамм коронавируса.