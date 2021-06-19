За сутки 18 июня 2021 в Украине зафиксировано 852 новых случая заболевания COVID-19. Среди них — 23 ребенка и 41 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализированы -571 человек, летальных исходов — 40, выздоровели — 2 736 человека;

Протестировано методом ПЦР 26 463 человек, методом ИФА — 8 608 человек, экспресс-тесты сделали 14 559 человека.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирус 2229044 человека. Из них выздоровели 2150708 человек.

Летальных случаев в Украине насчитывается 51 992. А ПЦР-тестов — 10 656 207.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

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Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (202), а также Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

Киев — 202 случая;

Винницкая область — 13 случаев;

Волынская область — 32 случая;

Днепропетровская область — 44 случая;

Донецкая область — 23 случая;

Житомирская область — 20 случаев;

Закарпатская область — 15 случаев;

Запорожская область — 42 случаев;

Ивано-Франковская область — 11 случаев;

Киевская область — 41 случай;

Кировоградская область — 10 случаев;

Луганская область — 9 случаев;

Львовская область — 61 случай;

Николаевская область — 44 случая;

Одесская область — 33 случая;

Полтавская область — 21 случай;

Ровенская область — 21 случай;

Сумская область — 19 случаев;

Тернопольская область — 6 случаев;

Харьковская область — 63 случая;

Херсонская область — 30 случаев;

Хмельницкая область — 32 случая;

Черкасская область — 26 случаев;

Черновицкая область — 24 случая;

Черниговская область — 10 случаев.

Киевский центр вакцинации в МВЦ будет работать в эту субботу, 19 июня, несмотря на праздничный день. Вакцинация киевлян будет проводиться до 14:00.

А справки о полном курсе Covid-вакцинации будут выдавать семейные врачи.