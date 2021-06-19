За сутки 18 июня 2021 в Украине зафиксировано 852 новых случая заболевания COVID-19. Среди них — 23 ребенка и 41 медработник.
Также за минувшие сутки госпитализированы -571 человек, летальных исходов — 40, выздоровели — 2 736 человека;
Протестировано методом ПЦР 26 463 человек, методом ИФА — 8 608 человек, экспресс-тесты сделали 14 559 человека.
За все время пандемии в Украине заболели коронавирус 2229044 человека. Из них выздоровели 2150708 человек.
Летальных случаев в Украине насчитывается 51 992. А ПЦР-тестов — 10 656 207.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (202), а также Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.
Киев — 202 случая;
Винницкая область — 13 случаев;
Волынская область — 32 случая;
Днепропетровская область — 44 случая;
Донецкая область — 23 случая;
Житомирская область — 20 случаев;
Закарпатская область — 15 случаев;
Запорожская область — 42 случаев;
Ивано-Франковская область — 11 случаев;
Киевская область — 41 случай;
Кировоградская область — 10 случаев;
Луганская область — 9 случаев;
Львовская область — 61 случай;
Николаевская область — 44 случая;
Одесская область — 33 случая;
Полтавская область — 21 случай;
Ровенская область — 21 случай;
Сумская область — 19 случаев;
Тернопольская область — 6 случаев;
Харьковская область — 63 случая;
Херсонская область — 30 случаев;
Хмельницкая область — 32 случая;
Черкасская область — 26 случаев;
Черновицкая область — 24 случая;
Черниговская область — 10 случаев.
Киевский центр вакцинации в МВЦ будет работать в эту субботу, 19 июня, несмотря на праздничный день. Вакцинация киевлян будет проводиться до 14:00.
А справки о полном курсе Covid-вакцинации будут выдавать семейные врачи.