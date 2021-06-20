Киев по состоянию на утро субботы, 20 июня 2021, остается лидером по количеству подтвержденных случаев коронавируса.

За последние сутки в столице зафиксировали 91 новый случай коронавируса. Всего за все время пандемии 212 188 жителей Киева заболели Covid-19.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19 стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: