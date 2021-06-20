Накануне Дня медицинского работника, который Украина отмечает сегодня, 20 июня, Факты ICTV встретились с кандидатом медицинских наук, старшим научным сотрудником, заведующим отделением врожденных пороков новорожденных и детей младшего возраста Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова Ярославом Трубой.

Встретились, чтобы в его лице сердечно поздравить всех наших замечательных докторов с их профессиональным праздником, и заодно узнать то, о чем не принято говорить на приеме у врача. Как начинался путь в профессию? Почему была избрана именно эта, скажем прямо, не очень простая дорога?

Путь начинается с мечты

— Моя история началась почти 30 лет назад, когда оперировали моего родного брата по поводу тяжелой врожденной патологии сердца — аномалии Эбштейна, — начал свой рассказ хирург.

На то время это была ключевая тема, которой занимался и занимается по сей день Василий Лазоришинец (ныне – руководитель НИССХ им. М.Н. Амосова. — Ред.). По сути, он — единственный профессионал в Украине, имеющий наибольший опыт хирургического лечения данной патологии. Тогда, в далеком 1992-м, Василий Васильевич буквально спас жизнь родному человеку Ярослава, который с того времени “заболел” кардиохирургией.

Поскольку парню было всего 15, родители не очень серьезно восприняли его горячее желание посвятить себя медицине сердца. Мол, мало ли кем хотят быть дети в столь нежном возрасте — космонавтами, летчиками, хирургами. Но у подростка все было, как выяснилось вскоре, по-взрослому, по-настоящему.

Четко по плану

— Свой путь после окончания средней школы я выстраивал строго по рекомендациям Василия Васильевича, — вспоминает наш собеседник.

Поступить в медицинский вуз, закончить его обязательно с красным дипломом. Плюс — досконально овладеть английским языком. Молодой человек в точности следовал этим маршрутом.

На втором курсе Запорожского медуниверситета ему посчастливилось познакомится с великолепными запорожскими хирургами Александром Никоненко и Вячеславом Осауленко. И вплоть до шестого курса все свое свободное время Ярослав проводил в отделении кардиохирургии Запорожской областной больницы.

По окончании вуза с гордостью показал своему наставнику красный диплом. На что Василий Васильевич сказал, мол, отлично, теперь нужно пройти интернатуру. И не только по кардио-, но и по общей хирургии. Это было абсолютно и правильно, и необходимо, поскольку значительно расширило профессиональный кругозор молодого врача.

А некоторое время спустя, в 2002 году, его приняли в штат легендарного Института Амосова.

Вхождение в большую медицину

Вскоре Ярослава Трубу и нескольких его таких же молодых, полных энтузиазма коллег институт, которым тогда уже руководил Василий Лазоришинец, направил на целый год на обучение в ведущие клиники Италии. Трубе достался Милан.

— Собственно, так началась моя настоящая кардиохирургия, — улыбается Ярослав.

Он с гордостью вспоминает, что несмотря на молодость, Лазоришинец все же разрешал оперировать самостоятельно. По тем временам это было немыслимо! Считалось, что для начала нужно лет 10-15 отстоять у операционного стола в качестве ассистента, и только потом браться за скальпель.

— Но мы стали счастливым исключением из этого устоявшегося правила, — рассказывает Ярослав.

И уточняет, что под местоимением мы имеет в виду нынешних настоящих лидеров отечественной кардиохирургии – главного врача Института Амосова Сергея Сиромаху, доктора медицинских наук, профессора Константина Руденко, кандидата медицинских наук, кардиохирурга высшей квалификационной категории Бориса Кравчука.

Хирургия высшего пилотажа

Заведовать отделением врожденных пороков сердца у новорожденных и детей раннего возраста Ярослав Труба начал в 2007 году. Ему было всего 30 лет — самый молодой заведующий Института.

Если говорить непосредственно об операциях, то, по словам кардиохирурга, его первым самостоятельным вмешательством стало закрытие артериального протока, а самым сложным, конечно же, Norwood, операция, названная в честь впервые ее выполнившего американского кардиохирурга.

Открытый артериальный проток (ОАП) — сосуд, соединяющий грудную аорту с легочной артерией. В норме ОАП обязательно в 100% присутствует у плода, но закрывается вскоре после рождения, превращаясь в артериальную связку. Условно полагают, что в норме ОАП должен закрыться в течение первых двух недель жизни. Если же этого не происходит, то говорят о наличии порока сердца. Наличие данного протока и его значимость для гемодинамики в значительной мере зависит от доношенности ребенка: чем меньше вес при рождении, тем чаще встречается данная патология.

— сосуд, соединяющий грудную аорту с легочной артерией. В норме ОАП обязательно в 100% присутствует у плода, но вскоре после рождения, превращаясь в артериальную связку. Условно полагают, что в норме ОАП должен закрыться в течение первых двух недель жизни. Если же этого не происходит, то говорят о наличии порока сердца. Наличие данного протока и его значимость для гемодинамики в значительной мере зависит от доношенности ребенка: чем меньше вес при рождении, тем чаще встречается данная патология. Операция Норвуда проводится в возрасте до двух недель с использованием аппарата искусственного кровообращения. В ходе операции, в зависимости от показаний, производится атрисептостомия (соединяются аорта и легочная артерия), либо выполняется шунтирование между правым желудочком и легочной артерией.

Никто, кроме нас

Более 20 лет Ярослав Труба занимается изучением методов хирургической коррекции тяжелейшего врожденного порока сердца, каковым является синдром гипоплазии левых отделов сердца.

Синдром гипоплазии левых отделов сердца — врожденный порок сердца, который характеризуется критическим недоразвитием левых отделов сердца. Поскольку ребенок с этим пороком нуждается в экстренной операции вскоре после рождения, данный порок считается критическим врожденным пороком сердца.

По словам хирурга, на сегодня в Украине никто, кроме профессионалов Института Амосова, не берется оперировать деток с этой страшной патологией. Это очень сложный, драматичный путь, с высоким фактором риска и отнюдь не гарантированным успешным исходом.

— Но мы это делаем, несмотря ни на что! Наверное, потому что есть простой жизненный принцип: кто, если не мы, — говорит Ярослав Труба.

Он очень гордится тем, что в 2010 году был в составе самой первой бригады, которая выполняла данное вмешательство. Все прошло успешно. На сегодня у Ярослава десятки таких пациентов. Десятки спасенных крохотных жизней, сотни неискалеченных страшными утратами родительских судеб.

Сегодня есть за что сказать спасибо и поклониться до самой земли нашим врачам.

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Фото источник: Институт Амосова