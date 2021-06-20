На Кубе фармацевтическая компания BioCubaFarma разработала вакцину против коронавируса.

Об этом BioCubaFarma сообщила на странице в социальной сети Twitter. В сообщении говорится, что вакцина Soberana 02 эффективна на 62% после введения в организм двух доз препарата.

Однако согласно инструкции, эта вакцина требует введения трех доз. Специалисты на Кубе еще проводят исследования — результаты эффективности трех доз пообещали обнародовать в ближайшее время.

Также в компании объяснили, что вакцина рассчитана не против исходного штамма коронавируса, а против комбинации циркулирующих штаммов в Гаване.

В настоящее время Куба работает над разработкой пяти собственных вакцин против коронавируса. Сейчас только две из них вышли на стадию финальных испытаний, среди них препарат компании BioCubaFarma.

Однако не только Куба разрабатывает свою Covid-вакцину. Недавно Иран одобрил собственную вакцину против коронавируса. Специалисты создали препарат на основе деактивированного вируса.