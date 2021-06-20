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Факты / Lifestyle / Здоровье
Юлія Захарченко |

На Кубе разработали собственную вакцину от Covid-19

На Кубе разработали собственную вакцину от Covid-19

На Кубе фармацевтическая компания BioCubaFarma разработала вакцину против коронавируса.

Об этом BioCubaFarma сообщила на странице в социальной сети Twitter. В сообщении говорится, что вакцина Soberana 02 эффективна на 62% после введения в организм двух доз препарата.

Однако согласно инструкции, эта вакцина требует введения трех доз. Специалисты на Кубе еще проводят исследования — результаты эффективности трех доз пообещали обнародовать в ближайшее время.

Также в компании объяснили, что вакцина рассчитана не против исходного штамма коронавируса, а против комбинации циркулирующих штаммов в Гаване.

В настоящее время Куба работает над разработкой пяти собственных вакцин против коронавируса. Сейчас только две из них вышли на стадию финальных испытаний, среди них препарат компании BioCubaFarma.

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Однако не только Куба разрабатывает свою Covid-вакцину. Недавно Иран одобрил собственную вакцину против коронавируса. Специалисты создали препарат на основе деактивированного вируса.

Фото: Depositphotos

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