В Днепре начал работу Областной центр вакцинации. Здесь от коронавируса будут делать прививки жителям региона, которые записались в лист ожидания.

Исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Виктория Кулик рассказала, что областной центр Covid-вакцинации открыли в центре Днепра. Здесь бесплатно будут иммунизировать граждан по выходным.

В Днепре открыли центр вакцинации от коронавируса / 10 фотографий

В центре вакцинации работает определенный алгоритм принятия посетителей — сначала желающим иммунизироваться необходимо зарегистрироваться, вскоре их осматривает врач и медицинский работник делает прививки.

— Вакцина хранится при температуре +2, +8. Из холодильника ее вынимаем непосредственно перед прививкой. Вторая доза — через 28 дней. Обычно вакцинация переносится легко, — рассказала медсестра Оксана Колесникова.

После вакцинации пациент еще около 30 минут находится под наблюдением врачей. Прививки в областном центре делают вакциной CoronaVac.

Днепропетровский областной центр вакцинации против коронавируса работает по адресу: улица Шолом-Алейхема, 4/26, во дворе — вход возле Дома Пчелкина.

График работы — в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.00. На прививку с собой нужно взять паспорт и идентификационный код.

Источник: Днепропетровская ОГА

Фото: Днепропетровская ОГА