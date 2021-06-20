По состоянию на утро 20 июня, в Украине зарегистрировали 479 новых случаев коронавируса. В частности заболело 15 детей и шесть медицинских работников.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киев (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях. Всего за все время пандемии 2 229 523 украинцев заболели Covid-19.
За последние сутки в больницы госпитализировали 544 украинцев. Также зафиксировали 24 летальных исхода, всего от осложнений коронавируса умерло 52 016 человек.
В то же время за сутки опасное заболевание преодолели 755 человек. Всего за период пандемии коронавируса выздоровели 2 151 463 граждан.
Специалисты провели 25 337 тестирований за сутки (в частности 13 865 методом ПЦР и 2 958 методом ИФА), а также 8 514 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине провели 10 670 072 ПЦР-тестирований.
Статистика случаев/прививок (одна доза):
Киев — 91/695
Винницкая область — 8/2659
Волынская область — 10/83
Днепропетровская область — 28/988
Донецкая область — 17/726
Житомирская область — 13/993
Закарпатская область — 7/494
Запорожская область — 17/267
Ивано-Франковская область — 4/505
Киевская область — 32/1826
Кировоградская область — 9/312
Луганская область — 5/671
Львовская область — 17/2855
Николаевская область — 32/532
Одесская область — 19/346
Полтавская область — 9/1026
Ровенская область — 11/335
Сумская область — 20/409
Тернопольская область — 11/759
Харьковская область — 32/1011
Херсонская область — 39/779
Хмельницкая область — 9/998
Черкасская область — 13/997
Черновицкая область — 17/167
Черниговская область — 9/1183
Накануне, по состоянию на утро 19 июня, коронавирус в Украине зафиксировали у 852 людей. Вчера в лечебные учреждения госпитализировали 571 человека, а также зафиксировали 40 летальных случаев.