По состоянию на утро 20 июня, в Украине зарегистрировали 479 новых случаев коронавируса. В частности заболело 15 детей и шесть медицинских работников.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киев (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях. Всего за все время пандемии 2 229 523 украинцев заболели Covid-19.

За последние сутки в больницы госпитализировали 544 украинцев. Также зафиксировали 24 летальных исхода, всего от осложнений коронавируса умерло 52 016 человек.

В то же время за сутки опасное заболевание преодолели 755 человек. Всего за период пандемии коронавируса выздоровели 2 151 463 граждан.

Специалисты провели 25 337 тестирований за сутки (в частности 13 865 методом ПЦР и 2 958 методом ИФА), а также 8 514 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине провели 10 670 072 ПЦР-тестирований.

Статистика случаев/прививок (одна доза):

Киев — 91/695

Винницкая область — 8/2659

Волынская область — 10/83

Днепропетровская область — 28/988

Донецкая область — 17/726

Житомирская область — 13/993

Закарпатская область — 7/494

Запорожская область — 17/267

Ивано-Франковская область — 4/505

Киевская область — 32/1826

Кировоградская область — 9/312

Луганская область — 5/671

Львовская область — 17/2855

Николаевская область — 32/532

Одесская область — 19/346

Полтавская область — 9/1026

Ровенская область — 11/335

Сумская область — 20/409

Тернопольская область — 11/759

Харьковская область — 32/1011

Херсонская область — 39/779

Хмельницкая область — 9/998

Черкасская область — 13/997

Черновицкая область — 17/167

Черниговская область — 9/1183

Накануне, по состоянию на утро 19 июня, коронавирус в Украине зафиксировали у 852 людей. Вчера в лечебные учреждения госпитализировали 571 человека, а также зафиксировали 40 летальных случаев.