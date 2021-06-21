У людей с Covid-19 уменьшилось количество серого вещества в участках мозга, которые отвечают за распознавание запахов и вкусов.

Ученые из Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона установили причину таких симптомов коронавирусной болезни, как отсутсвие распознавания запахов и вкусов.

Ученые представили исследования на репозитории MedRxiv, где указали, откуда они брали данные для эксперимента.

Из базы проекта UK Biobank, в котором люди добровольно делятся историями болезни, эксперты отобрали данные о 782 пациентах, прошедших сканирование мозга к пандемии.

394 человека из этого количества переболели Covid-19 — большинство имело легкие или умеренные симптомы и только 15 нуждались в госпитализации.

После выздоровления пациенты еще раз прошли сканирование головного мозга.

Сравнивая данные до и после коронавирусной болезни, ученые пришли к выводу, что даже у тех людей, которые перенесли болезнь в легкой форме, заметно уменьшилось количество серого вещества в левой парагиппокампальний извилине, левой орбитофронтальной коре и левой островковой коре — именно эти участки отвечают за распознавание вкусов и запахов.

Ученые предполагают, что уменьшение этих участков может в долгосрочной перспективе увеличить риск возникновения деменции.

Также они частично связаны с функциями мозга, ответственными за память и эмоциональные реакции.

Источник: MedRxiv