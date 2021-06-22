Если человек не может сделать прививку второй дозой вакцины от коронавируса в рекомендуемые сроки, то ее можно сделать позже, а для некоторых препаратов даже раньше.
Об этом отметили в Министерстве здравоохранения Украины. В то же время в Минздраве подчеркнули, что желательно вакцинироваться в определенный срок.
Желаемый интервал между прививками для вакцин
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21-28 дней
- CoronaVac/Sinovac Biotech — 28 дней;
- Oxford/AstraZeneca — 12 недель.
Однако в Минздраве рассказали, что во время непреодолимых обстоятельств ввести вторую дозу вакцины в организм можно на семь дней раньше. Это касается препаратов CoronaVac/Sinovac и AstraZeneca (Covishield/SKBio).
Согласно инструкции, для вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech сразу предусмотрен срок, в пределах которого можно сделать прививку — период между 21 и 28 днем после прививки первой дозой.
Вторая доза Covid-вакцины, которой прививались раньше или позже рекомендованного интервала, засчитывается без необходимости повторного ввода или иммунизации сначала.
В то же время Министерство здравоохранения Украины рекомендует вакцинироваться раньше или позже только в случае крайней необходимости.