Если человек не может сделать прививку второй дозой вакцины от коронавируса в рекомендуемые сроки, то ее можно сделать позже, а для некоторых препаратов даже раньше.

Об этом отметили в Министерстве здравоохранения Украины. В то же время в Минздраве подчеркнули, что желательно вакцинироваться в определенный срок.

Желаемый интервал между прививками для вакцин

Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21-28 дней

CoronaVac/Sinovac Biotech — 28 дней;

Oxford/AstraZeneca — 12 недель.

Однако в Минздраве рассказали, что во время непреодолимых обстоятельств ввести вторую дозу вакцины в организм можно на семь дней раньше. Это касается препаратов CoronaVac/Sinovac и AstraZeneca (Covishield/SKBio).

Согласно инструкции, для вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech сразу предусмотрен срок, в пределах которого можно сделать прививку — период между 21 и 28 днем ​​после прививки первой дозой.

Вторая доза Covid-вакцины, которой прививались раньше или позже рекомендованного интервала, засчитывается без необходимости повторного ввода или иммунизации сначала.

В то же время Министерство здравоохранения Украины рекомендует вакцинироваться раньше или позже только в случае крайней необходимости.