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Факты / Lifestyle / Здоровье
Юлія Захарченко |

Количество инфицированных Covid-19 снижается во всем мире — ВОЗ

Количество инфицированных Covid-19 снижается во всем мире — ВОЗ

Количество инфицированных коронавирусом последнее время начинает снижаться. Такая тенденция наблюдается во всем мире.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранении Тедрос Гебрейесус. По данным ВОЗ, это касается и летальных исходов от последствий заболевания.

— Во всем мире количество новых зарегистрированных случаев коронавируса снижается уже восемь недель подряд, а количество смертей снижается седьмую неделю подряд. Это хорошая новость, но количество новых случаев инфицирования и смертности во всем мире остается высоким, — заявил глава ВОЗ.

В то же время статистика новых случаев коронавируса и смертей все еще остается не очень утешительной.

— На прошлой неделе зарегистрировали более 2,5 млн случаев коронавируса и почти 64 тыс. смертей. Это 250 случаев и шесть смертей каждую минуту, о которых мы знаем, — рассказал он.

Он отметил, что количество новых случаев и летальных исходов от коронавируса и последствий заболевания все еще находятся на высоком уровне.

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Фото: Depositphotos

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