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Анастасія Рогожінська |

Лидер по заболеваемости: в Киеве за сутки зафиксировали 95 случаев Covid-19

киев

Киев по состоянию на утро понедельника, 21 июня 2021, остается лидером по количеству подтвержденных случаев коронавируса.

За последние 24 часа в столице Украины зафиксировано 95 новых случай Сovid-19. Больше всего заболевших зафиксировано в Днепровском (27), Дарницком (27) Соломянском (16) и Святошинском (15) районах.

Коронавирус в Киеве на 21 июня

Кто заболел

  • 57 женщин в возрасте от 22 до 78 лет;
  • 30 мужчин в возрасте от 23 до 79 лет;
  • 2 девочки 15 и 17 лет;
  • 6 мальчиков в возрасте от 2 до 17.

За сутки в больницы с подтвержденным коронавирусом в больницы попали 10 человек, еще 50 госпитализированы с пневмониями и подозрением на Covid-19.

За последние сутки в столице зафиксировали четыре летальных исхода, Всего от коронавируса умерли 5175 жителей Киева, двое из которых за последние сутки.

В общей сложности с начала пандемии в Киеве заболели 212 283 жителя.

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В то же время 138 киевлянин смогли преодолеть коронавирус, всего 202 660 жителей столицы вылечились от заболевания.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19 стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: Киевсовет

Фото: Depositphotos

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