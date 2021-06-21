Киев по состоянию на утро понедельника, 21 июня 2021, остается лидером по количеству подтвержденных случаев коронавируса.

За последние 24 часа в столице Украины зафиксировано 95 новых случай Сovid-19. Больше всего заболевших зафиксировано в Днепровском (27), Дарницком (27) Соломянском (16) и Святошинском (15) районах.

Кто заболел

57 женщин в возрасте от 22 до 78 лет;

30 мужчин в возрасте от 23 до 79 лет;

2 девочки 15 и 17 лет;

6 мальчиков в возрасте от 2 до 17.

За сутки в больницы с подтвержденным коронавирусом в больницы попали 10 человек, еще 50 госпитализированы с пневмониями и подозрением на Covid-19.

За последние сутки в столице зафиксировали четыре летальных исхода, Всего от коронавируса умерли 5175 жителей Киева, двое из которых за последние сутки.

В общей сложности с начала пандемии в Киеве заболели 212 283 жителя.

В то же время 138 киевлянин смогли преодолеть коронавирус, всего 202 660 жителей столицы вылечились от заболевания.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19 стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: