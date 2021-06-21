Коронавирус продолжает распространяться в разных странах. В Украине обнаружили 323 новых случая коронавирусной болезни. После этого общее количество инфицированных в стране возросло до 2 229 846 человек.

Коронавирус в Украине

За сутки от осложнений болезни умерло 16 человек. Всего с начала пандемии в Украине зафиксировано 52 032 летальных случая.

Также в течение суток от коронавируса выздоровели 677 человек. Всего болезнь удалось преодолеть 2 152 140 жителям страны.

— Провели 14 098 тестирований за сутки (в том числе методом ПЦР — 8943, методом ИФА — 1147) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 4008, — сообщают в Минздраве.

Коронавирус в мире

21 июня в мире зафиксировали 178 491 809 случаев заражения Covid-19.

За сутки заболели 363 988 человек.

Умер 3 866 201 человек (8 247 в сутки).

Крупнейшими эпицентрами распространения болезни остаются США (33 541 967 случаев), Индия (29 935 221 случай) и Бразилия (17 927 928 случаев).

Каждый десятый житель Земли получил хотя бы одну дозу вакцины.

В Евросоюзе запускают паспорта вакцинации.

Разрешен въезд привитым туристам из третьих стран. Чтобы попасть в страны ЕС, путешественник должен получить две дозы вакцины, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и ВОЗ.

Украинские ученые обеспокоены такой ситуацией и советуют ограничить миграцию со странами, где распространяется штамм Дельта.