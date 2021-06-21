По информации Министерства здравоохранения Украины на утро понедельника, 21 июня, зафиксировано 323 новых пациентов с коронавирусом.

В частности, за 24 часа заразились 15 несовершеннолетних и ни одного медика.

При этом с начала прививочной кампании как минимум одну дозу вакцины получили уже 2 086 492 украинца.

Наибольшее количество подтвержденных случае Covid-19 зафиксировано в Киеве (95), а также Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской областях (22).

За минувшие сутки было госпитализировано 375 украинцев. Еще 16 человек не справились с последствиями коронавируса и скончались, всего за время пандемии умерло 52 032 человека.

В то же время за воскресенье 677 граждан страны излечились от Covid-19, доведя количество выздоровевших до 2 152 140.

За прошедшие 24 часа было проведено 14 098 тестов на коронавирус: 8 943 – методом ПЦР, 1 147 – методом ИФА и 4 008 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине провели уже 10 679 015 исследований методом ПЦР.

Статистика заболеваемости и смертности по регионам

Киев — 95/2

Винницкая область — 10/0;

Волынская область — 10/0;

Днепропетровская область — 22/2;

Донецкая область — 0/0;

Житомирская область — 9/2;

Закарпатская область — 0/0;

Запорожская область — 22/0;

Ивано-Франковская область — 0/0;

Киевская область — 14/0;

Кировоградская область — 4/1;

Луганская область — 5/0;

Львовская область — 23/1;

Николаевская область — 26/2;

Одесская область — 12/0;

Полтавская область — 4/0;

Ровенская область — 8/0;

Сумская область — 14/0;

Тернопольская область — 6/0;

Харьковская область — 4/6;

Херсонская область — 7/0;

Хмельницкая область — 5/0;

Черкасская область — 7/0;

Черновицкая область — 15/0;

Черниговская область — 1/0.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19 стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: