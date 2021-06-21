По информации Министерства здравоохранения Украины на утро понедельника, 21 июня, зафиксировано 323 новых пациентов с коронавирусом.
В частности, за 24 часа заразились 15 несовершеннолетних и ни одного медика.
При этом с начала прививочной кампании как минимум одну дозу вакцины получили уже 2 086 492 украинца.
Наибольшее количество подтвержденных случае Covid-19 зафиксировано в Киеве (95), а также Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской областях (22).
За минувшие сутки было госпитализировано 375 украинцев. Еще 16 человек не справились с последствиями коронавируса и скончались, всего за время пандемии умерло 52 032 человека.
В то же время за воскресенье 677 граждан страны излечились от Covid-19, доведя количество выздоровевших до 2 152 140.
За прошедшие 24 часа было проведено 14 098 тестов на коронавирус: 8 943 – методом ПЦР, 1 147 – методом ИФА и 4 008 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине провели уже 10 679 015 исследований методом ПЦР.
Статистика заболеваемости и смертности по регионам
- Киев — 95/2
- Винницкая область — 10/0;
- Волынская область — 10/0;
- Днепропетровская область — 22/2;
- Донецкая область — 0/0;
- Житомирская область — 9/2;
- Закарпатская область — 0/0;
- Запорожская область — 22/0;
- Ивано-Франковская область — 0/0;
- Киевская область — 14/0;
- Кировоградская область — 4/1;
- Луганская область — 5/0;
- Львовская область — 23/1;
- Николаевская область — 26/2;
- Одесская область — 12/0;
- Полтавская область — 4/0;
- Ровенская область — 8/0;
- Сумская область — 14/0;
- Тернопольская область — 6/0;
- Харьковская область — 4/6;
- Херсонская область — 7/0;
- Хмельницкая область — 5/0;
- Черкасская область — 7/0;
- Черновицкая область — 15/0;
- Черниговская область — 1/0.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19 стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.