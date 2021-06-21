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Дмитро Кудрявцев |

Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 323 новых случая

коронавірус

По информации Министерства здравоохранения Украины на утро понедельника, 21 июня, зафиксировано 323 новых пациентов с коронавирусом.

В частности, за 24 часа заразились 15 несовершеннолетних и ни одного медика.

При этом с начала прививочной кампании как минимум одну дозу вакцины получили уже 2 086 492 украинца.

Наибольшее количество подтвержденных случае Covid-19 зафиксировано в Киеве (95), а также Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской областях (22).

За минувшие сутки было госпитализировано 375 украинцев. Еще 16 человек не справились с последствиями коронавируса и скончались, всего за время пандемии умерло 52 032 человека.

В то же время за воскресенье 677 граждан страны излечились от Covid-19, доведя количество выздоровевших до 2 152 140.

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За прошедшие 24 часа было проведено 14 098 тестов на коронавирус: 8 943 – методом ПЦР, 1 147 – методом ИФА и 4 008 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине провели уже 10 679 015 исследований методом ПЦР.

Статистика заболеваемости и смертности по регионам

  • Киев — 95/2
  • Винницкая область — 10/0;
  • Волынская область — 10/0;
  • Днепропетровская область — 22/2;
  • Донецкая область — 0/0;
  • Житомирская область — 9/2;
  • Закарпатская область — 0/0;
  • Запорожская область — 22/0;
  • Ивано-Франковская область — 0/0;
  • Киевская область — 14/0;
  • Кировоградская область — 4/1;
  • Луганская область — 5/0;
  • Львовская область — 23/1;
  • Николаевская область — 26/2;
  • Одесская область — 12/0;
  • Полтавская область — 4/0;
  • Ровенская область — 8/0;
  • Сумская область — 14/0;
  • Тернопольская область — 6/0;
  • Харьковская область — 4/6;
  • Херсонская область — 7/0;
  • Хмельницкая область — 5/0;
  • Черкасская область — 7/0;
  • Черновицкая область — 15/0;
  • Черниговская область — 1/0.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19 стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

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