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Ольга Тетеріна |

Бедным странам не хватает вакцин от Covid-19 — ВОЗ

Бедным странам не хватает вакцин от Covid-19 — ВОЗ

Значительное количество бедных стран, которые получают вакцины против коронавируса по глобальной программе COVAX, не имеют достаточных поступлений доз, чтобы продолжить иммунизацию против Covid-19.

Об этом сообщил старший советник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлворд.

По его словам, в рамках инициативы доставили 90 млн доз в 131 страну, однако этого недостаточно для того, чтобы защитить население от болезни.

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Президент Южной Африки Сирил Рамафоса заявил, что на континентальном уровне в Африке ввели только 40 млн доз, то есть вакцину получили меньше чем 2% населения.

Кроме того, в ВОЗ отметили, что штамм коронавируса Дельта уже обнаружили в 92 странах. В то же время вакцины остаются эффективным противодействием этому штамму только при условии полного завершения курса иммунизации.

— Некоторые вакцины менее эффективны против варианта Дельта, однако в любом случае помогают предотвратить тяжелое протекание заболевания и смертности, — отметила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове в ходе брифинга 21 июня.

В то же время в организации добавили, что количество инфицированных коронавирусом в последнее время начинает снижаться. Такая тенденция наблюдается во всем мире. Но статистика новых случаев коронавируса и смертей до сих пор остается неутешительной.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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