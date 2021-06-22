Исследование ученых Бингемтонского университета в США показало, что летом уровень психических расстройств обычно ниже, чем осенью.

— Летнее время связано с лучшим качеством диеты, более частыми упражнениями и улучшением настроения, что крайне важно для эпохи после Covid-19, — отметила доцент кафедры исследований здоровья и благополучия Лина Бегдаче.

По ее словам, результаты подтвердили гипотезу о том, что факторы риска психического расстройства являются динамическими. В том смысле, что улучшение одного фактора может положительно повлиять на все остальные.

Например, если трудно оптимизировать диету или увеличить частоту упражнений, облегчить задачу может корректировка цикла сна. Точно так же увеличение частоты упражнений может улучшить диету и сон.

Исследователи ежедневно собирали данные о диете, сне, общем самочувствии, физических упражнениях и психических расстройствах у людей разного возраста и наблюдали за ними в течение четырех недель летом и осенью в течение двух лет. Причина сезонного изменения заключалась в изменении циркадного ритма.

Исследователи обнаружили следующее:

качественная диета была связана с психическим благополучием;

хорошее качество сна было связано с психическим и общим благополучием, а также с более высоким качеством диеты и частотой упражнений;.

сезонные изменения повлияли на качество диеты и психическое здоровье;

летом уровень психических расстройств был ниже, чем осенью;

сезонные изменения были связаны с изменениями качества диеты и психического благополучия.

Ученые акцентируют, что крайне важно признать динамическую взаимосвязь между такими факторами образа жизни, как диета, физические нагрузки и сон с психическими расстройствами, чтобы создать основу, необходимую диетологам и медицинским работникам для улучшения профилактических и терапевтических подходов.

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