В Украине не планируют вводить принудительную вакцинацию украинцев против коронавируса. Об этом заявила пресс-служба Министерства здравоохранения в комментарии Фактам ICTV.

— Наша цель — как можно быстрее привить как можно больше граждан от коронавируса и таким образом избежать госпитализации и тяжелого течения болезни у вакцинированных граждан, — отметили в Минздраве.

Также в министерстве добавили, что вакцинация против Covid-19 в Украине добровольная и бесплатная.

В то же время в других странах, например, Филиппинах и Российской Федерации вводят принудительную иммунизацию от этой болезни.

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что такие меры ввели из-за медленных темпов вакцинации и ухудшения ситуации с заболеваемостью.

Обязательную вакцинацию ввели уже в около 10 регионах России. Это также связано с активным распространением болезни в стране. Так, 22 июня зафиксировали более 17 тыс. новых больных. Таким образом Россия оказалась на первом месте по заболеваемости Covid-19 в Европе.

В исследовании немецких ученых говорится о том, что обязательная вакцинация может негативно повлиять на добровольную явку граждан к пунктам вакцинации против Covid-19.

По мнению ученых, принуждение может усилить сопротивление вакцинации и спровоцировать социальный конфликт путем дальнейшего отчуждения граждан от правительства и научной медицинской элиты.

Фото: КГГА