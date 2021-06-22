Глаукома: симптомы и лечение

Что такое глаукома?
Термин глаукома — объединяет группу заболеваний, приводящих к атрофии зрительного нерва, возникновению характерных дефектов поля зрения, и сопровождается временным или постоянным повышением внутриглазного давления (ВГД). Повышение ВГД приводит к потере зрения (слепоте), если его не лечить.
Каковы причины возникновения?
Глаукома — наследственное заболевание. Причиной возникновения может быть ее наличие у ближайших родственников, вредные привычки, хронические сосудистые и эндокринные заболевания (сахарный диабет, артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов головного мозга, гипотония и т.д.). Миопия (близорукость), особенно высокой степени, наличие другой офтальмологической патологии, травмы глаза.
Риск и прогрессирование офтальмологической патологии повышается при дефиците в организме антиоксидантов, витаминов С и Е, минеральных веществ, таких как цинк (который присутствует в нашем организме, но концентрируется в глазу), каротиноидов, лютеина и зеаксантина — пигментов сетчатки.
Как диагностируется глаукома?
Раннее выявление глаукомы и своевременное ее лечение позволяет сохранить зрение в течение длительного времени, а 90% случаев слепоты от глаукомы можно было бы предупредить, если бы пациенты приходили на осмотр ежегодно для измерения внутриглазного давления после 45 лет.
Как лечат глаукому?
Своевременно назначенное лечение позволяет приостановить или замедлить необратимую потерю зрения. Есть три этапа лечения.
I этап. Медикаментозное лечение
II этап. Лазерное лечение
III этап. Хирургическое лечение
Профилактика глаукомы
При глаукоме нужны не только препараты для профилактического снижения внутриглазного давления, важным становится вектор нейропротекции (меры по предупреждению поражения нейронов вследствие ишемии):
- старайтесь избегать любых волнений, переутомления, в том числе физического и психологического;
- продолжительность ночного сна должна составлять не менее восьми часов;
- при установлении диагноза глаукомы противопоказана работа в ночные смены;
- противопоказаны тяжелые физические нагрузки, необходимо избегать положений, связанных с наклонами головы и туловища;
- нельзя париться в бане, мыть голову очень горячей водой;
- употребление жидкости необходимо ограничить до шести стаканов в сутки;
- желательно перейти на молочно-растительную диету, категорически отказавшись от курения и злоупотребления алкоголем;
- не увлекаться кино, компьютером, телевизором, поскольку вредно пребывание в темных помещениях. Запрещено смотреть телевизор в темной комнате;
- есть перечень лекарственных препаратов, которые противопоказаны (например, атропин, мидриацил т.п.), поэтому при обращении к врачу сообщите о поставленном диагнозе глаукомы.