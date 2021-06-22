Глаукома: симптомы и лечение

Глаукома — наследственное заболевание. Причиной возникновения может быть ее наличие у ближайших родственников, вредные привычки, хронические сосудистые и эндокринные заболевания (сахарный диабет, артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов головного мозга, гипотония и т.д.). Миопия (близорукость), особенно высокой степени, наличие другой офтальмологической патологии, травмы глаза.

Риск и прогрессирование офтальмологической патологии повышается при дефиците в организме антиоксидантов, витаминов С и Е, минеральных веществ, таких как цинк (который присутствует в нашем организме, но концентрируется в глазу), каротиноидов, лютеина и зеаксантина — пигментов сетчатки.