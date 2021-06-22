На фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса в Италии пообещали отменить обязательный масочный режим на открытом воздухе.

Об этом на своей странице в Twitter заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

Он отметил, что министерство выступило за отмену этой ограничительной меры уже с 28 июня.

— С 28 июня мы отменим обязанность носить маски на открытом воздухе в “белой” зоне, но продолжим соблюдать меры предосторожности, установленных Научно-Техническим комитетом, — написал Роберто Сперанца.

Заместитель министра здравоохранения Италии Андреа Коста на одном из телеканалов уточнил, что отказ от масок на улицах — это “компенсация” за многочисленные неудобства, которые пришлось пережить итальянцам с момента введения первого локдауна.

По состоянию на начало недели уже более 99% территории Италии находится в “белой” зоне, где отменено большинство серьезных карантинных ограничений.

Ношение масок в Италии

На законодательном уровне обязательное ношение защитных масок в Италии было введено в октябре 2020 года.

Принятый документ предусматривал, что каждый гражданин обязательно должен иметь при себе маску и использовать ее не только в общественных местах, но и на открытом воздухе.

Штрафы, которые предусматривались за нарушение масочного режима, колебались от €400 до €1 тыс.

Действие документа не распространялось на детей в возрасте до 6 лет и лиц, занимающихся спортом.

Источник: Roberto Speranza