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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Кабинет пациента в приложении Дія — в Минздраве рассказали о запуске

Виктор Ляшко

В Украине хотят создать кабинет пациента, который позволит отслеживать прохождение медицинских осмотров.

Об этом во время форума Украина 30. Активная Украина заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

— Сейчас мы хотим создать кабинет пациента на портале, который будет доступен каждому, у кого есть смартфон. В частности, мы говорим о Дії. Это нам позволит проводить наши скрининговые программы и четко видеть, кто их проходит, и кто их предлагает. И человек может отслеживать, почему ему не предоставляют определенные программы, — отметил Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, сначала у него будет ограниченный функционал.

— Сначала мы его запускаем. У него будет определенный ограниченный функционал… Работаем над тем, чтобы кабинет появился уже осенью этого года, — добавил министр.

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Также в стране хотят ввести мотивационные стимулы для врачей и тех, кто проходит медицинские осмотры.

— Дополнительно мы хочет ввести мотивационные стимулы. Первое — для семейных врачей, у которых наибольшее количество людей, которые подписали декларации. Второе — для тех людей, которые проходят ежегодные медицинские осмотры, — прокомментировал спикер.

22 июня во время форума Украина 30. Активная Украина президент Украины сообщил о введении в Украине обязательных медицинских осмотров для определенных категорий граждан.

В частности, речь идет о людях старше 55 лет, которые часто умирают от болезней, которые можно было заранее выявить и избежать летальности.

Источник: Всеукраинский форум Украина 30

Фото: УНИАН

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