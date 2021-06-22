То, что употребление любого кофе заметно снижает риск хронических заболеваний печени, показало исследование ученых из университетов Саутгемптона и Эдинбурга в Великобритании.

— Кофе широко доступен, и преимущества, которые мы видим в нашем исследовании, могут означать, что он может предложить потенциальное превентивное лечение хронического заболевания печени, — отметил ведущий автор, доктор Оливер Кеннеди.

По его словам, это будет особенно полезно в странах с низким уровнем дохода и затрудненным доступом к здравоохранению и там, где бремя хронических заболеваний печени является самым высоким.

Речь идет о любимом многими напитке в молотом или растворимом виде, а также без содержания кофеина.

Авторы проекта изучили данные британского биобанка о почти 500 тыс участниках, за которыми наблюдали в течение примерно 10 лет.

Выяснилось, что употребление любого типа кофе было связано со снижением риска развития и смерти от хронического заболевания печени по сравнению с отказом от кофе. При этом польза достигала трех-четырех чашек в день.

По сравнению с теми, кто не пьет кофе, у любителей кофе на 21% снижен риск хронических заболеваний печени, на 20% снижается риск хронических или жировых заболеваний печени и на 49% снижается риск смерти от хронических заболеваний печени.

Максимальный эффект был отмечен в группе, употреблявшей молотый кофе с высоким содержанием ингредиентов кахвеол и кафестол.

Растворимый кофе с низким содержанием кахвеола и кафестола также снижает риск хронических заболеваний печени. Хотя снижение риска было меньшим, чем снижение риска, связанного с молотым кофе, это открытие может свидетельствовать о том, что другие ингредиенты или, возможно, комбинация ингредиентов могут быть полезными.

Авторы предполагают, что в будущих исследованиях можно будет проверить взаимосвязь между кофе и заболеванием печени с более строгим контролем количества потребляемого кофе. Они также намерены подтвердить свои выводы в более разнообразных группах участников.

Если вы не хотите в течение дня перебирать с безопасным количеством чашек кофе, с утра кофе можно заменить другим, не менее бодрящим напитком.