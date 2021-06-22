Сегодня, 22 июня, жители Киева, а особенно его левобережной части, стали свидетелями такого достаточного редкого в нашем регионе явления, как пылевые песчаные бури. Некоторые районы столицы окутала серая мгла. Цвет неба заметно помутнел. Люди начали жаловаться на плохое самочувствие и трудности с дыханием.

В чем причина такого атмосферного явления и когда оно прекратиться? Подробнее об этом Фактам ICTV рассказала синоптик Гидрометцентра Украины Александра Хала.



— В настоящее время над Украиной размещается антициклон, а воздушные поток направлены с юго-востока, — отметила Александра Хала.

По ее словам, стало известно, что над Кубанью и прикаспийскими регионами России в последнее время наблюдалась довольно сильная пылевая песчаная буря. Учитывая, что в настоящее время воздушные массы движутся на Украину именно из этого региона, не удивительно, что они могут содержать частички пыли и песка.

Как раз сегодня, 22 июня, эти воздушные массы с примесями пыли и песка достигли столичного региона. И не только. Признаки песчаных бурь отмечены на территории Запорожской, Полтавской, Днепропетровской областей. Какая-то их часть уже достигла севера Житомирщины и даже зацепила Черниговскую область.

Следует отметить, что в ближайшие трое суток направление воздушных масс будет сохранятся. Поэтому вполне возможно, что мы еще и завтра будем наблюдать это явление.

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