Киев по состоянию на утро вторника, 22 июня 2021 года, остается лидером по количеству подтвержденных случаев коронавируса.

За сутки болезнь выявили у 87 жителей города.

Всего в столице подтвердили 212 370 случаев болезни.

За сутки три человека умерли от вируса, в общем — 5 180 жителей города.

В то же время выздороветь удалось 53 людям, в общем — 202 713 гражданам.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19 стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: