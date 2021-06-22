Киев по состоянию на утро вторника, 22 июня 2021 года, остается лидером по количеству подтвержденных случаев коронавируса.
За сутки болезнь выявили у 87 жителей города.
Всего в столице подтвердили 212 370 случаев болезни.
За сутки три человека умерли от вируса, в общем — 5 180 жителей города.
В то же время выздороветь удалось 53 людям, в общем — 202 713 гражданам.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19 стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.