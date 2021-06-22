Левый берег столицы настолько сильно заволокло пылевой завесой и смогом, что из окон высотных этажей не видно правый берег, который при нормальных условиях хорошо просматривается. Об этом Фактам ICTV сообщили наши читатели.

Они также прислали сделанные из окон квартир фотографии, на которых видно, как небо затянуто густой серой дымкой.

Местные жители утверждают, что небо затянуло примерно с полудня. Многие жалуются на плохое самочувствие и на то, что на улице тяжело дышать, на зубах скрипит песок

— Сегодня из космоса наблюдается песчаная буря (пылевая туча) над Левобережной Украиной, которую нанесло из Астраханских полупустынных степей, — написал на своей странице в Facebook синоптик Валерий Латуха.

По словам коллеги Валерия синоптика Натальи Диденко, судя по синоптической ситуации в данную пору года пылевые бури в Украине очень возможны.

— Ранее у пылевых бурь было больше шансов на Юге и Востоке Украины, то теперь они подбираются уже севернее, — сообщила своим подписчикам в Facebook Наталья.

По ее словам, жара в Украине продолжится до конца недели, когда столбики термометров упадут до +28-29.

Завтра, 23 июня, в большинстве областей ожидается в течение дня 30-35 градусов выше нуля. На Юге и Западе Украины большая вероятность локальных дождей с грозами.

Как пылевые бури отражаются на нашем здоровье

Какую опасность представляют для нашего организма пылевые бури Факты ICTV попросили рассказать врача-терапевта Марину Ерину.

— Пылевые бури опасны прежде всего заболеваниями дыхательных путей, — отметила врач.

По ее словам, следует опасаться бронхита, пневмонии, а также аллергических реакций.

Если нет возможности уехать из города, в качестве защиты от пыли могут послужит медицинские маски, которые следует менять каждые два часа. Не лишними в такой ситуации будут и очки для защиты глаз.

Но все же на улицу в этом время лучше не выходить, если нет особой надобности.

Особенно следует беречь детей, бронхолегочный аппарат которых не такой сильный, как у взрослых.

Марина Ерина выразила также убеждение, что вероятность возникновения таких природных явлений будет сведена к минимуму, если городские улицы коммунальщики будут чаще мыть с помощью специальной техники и специальными же моющими составами.

Понятно, что в такой ситуации не следует пренебрегать и влажной уборкой квартиры. К слову, на летний период лучше подальше убрать подальше ковры и ковровые дорожки.

Источник: Наталья Диденко