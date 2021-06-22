У людей, которые отравились в Харькове после употребления пищи в двух заведениях общественного питания обнаружили опасные бактерии. Так, у 42 пациентов нашли сальмонеллу, а у шести работников ресторана — стафилококк. В настоящее время с отравлением госпитализировали 87 человек.

Об этом сообщила заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины Татьяна Карлова в комментарии одному из изданий.

— Больные, к сожалению, еще продолжают обращаться. На сегодня зарегистрировано 87, из них 19 детей. 83 больных находятся на стационарном лечении, четыре на амбулаторном. Их состояние удовлетворительное, — отметила она.

Карлова добавила, что исследование госпитализированных пациентов продолжается, чтобы определить точный диагноз. Эпидемиологи утверждают, что люди отравились из-за антисанитарии в заведении общественного питания.

— Большинство находок — условно патогенная флора — Klebsiella pneumoniae из оборудования, из объектов внешней среды. Условно патогенный организм, который при накоплении может также вызывать инфицирование. И одна положительная находка — это разделительная доска, Salmonella enterіtіdіs также обнаружена на этом предмете, — говорит она.

Специалисты также нашли сальмонеллу в роллах, которые заказала домой одна из госпитализированных семей.

17 июня стало известно о массовом отравлении в Харькове. Тогда госпитализировали 25 человек, среди которых было 19 взрослых и шестеро детей. Через день, 18 июня количество пострадавших увеличилось до 34.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту отравления людей в одном из заведений общественного питания Харькова.

Источник: Суспільне