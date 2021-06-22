22 июня в Киеве начался уже традиционный Всеукраинский форум Украина 30. На этой неделе представители власти и эксперты обсуждают одну из важнейших тем — здоровье нации.

Началось мероприятие с выступления президента Украины Владимира Зеленского, который ознакомил участников и аудиторию с общенациональной президентской программой Здоровая Украина, которую планируют реализовывать в стране.

В начале своего выступления глава страны напомнил о пандемии коронавируса, из-за которой страны мира, в том числе и Украина, начали серьезнее относиться к теме здоровья, и уточнил, что важно не ждать нового вируса, а уже сейчас заботиться о каждом гражданине, и о системе в целом.

Рассказывая о программе, Зеленский обратил внимание на меры, направленные на улучшение ситуации с состоянием здоровья различных возрастных групп страны. Однако главная цель программы — добиться того, чтобы украинцы жили дольше.

Новая модель школы, или меры для детей

Заботиться о здоровье стоит с детства. Зеленский ознакомил с главными составляющими новой модели здоровой школы.

Среди них:

новая концепция уроков физкультуры;

реформа школьного питания;

новое школьное меню;

популяризация спортивных секций и кружков;

новые онлайн-приложения, где дети и родители могут найти важную информацию.

То есть в украинских школах планируют больше внимания уделять спортивному воспитанию и правильному питанию учеников.

Этот тезис подтвердили и в МОН. Во время форума заместитель министра образования и науки Вера Рогова рассказала о перерывах на физическую активность, которые планируют ввести на всех уроках.

Спорт — всем, или меры для взрослых

Улучшать здоровье взрослых в стране планируют с помощью физической активности и спорта. Мотивировать граждан хотят с помощью активных парков и спортивных площадок на территории всей Украины.

— Это возможность без дорогостоящих тренажеров, без персонального тренера, когда тебе удобно — вместе с нашими олимпийскими чемпионами, звездами украинского спорта, звездами нашего телевидения, кино и музыки заниматься спортом, — рассказал Зеленский.

Кроме того, на спортивных площадках появятся стенды-инструкции Тренируйся здесь, на которых с помощью смартфона можно будет считать QR-код и выполнить комплекс физических упражнений по рекомендациям виртуального тренера.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, здоровый образ жизни важно сделать частью украинского менталитета.

Медицинские осмотры, или меры для тех, кому за 55

Чтобы уберечь граждан Украины из возрастной группы 55+ от преждевременной смерти, в стране хотят сделать обязательными медицинские Check Up (чекапы). Это позволит выявлять заболевания, например, онкологию, и лечить их на стадиях, когда жизнь человека еще можно спасти.

— Ранняя диагностика заболеваний помогает государству спасать жизни своих граждан, — отметил Владимир Зеленский.

А глава Минздрава Виктор Ляшко во время пресс-конференции в рамках форума сообщил, как будет проводиться медицинский осмотр.

— Есть определенные скрининговые процедуры, которые должен рекомендовать семейный врач. Мы говорим о регулярном мониторинге анализа крови, а также о скрининговых программах, направленных на раннее выявление, например, рака прямой кишки, молочной железы, — отметил Виктор Ляшко.

Кабинет пациента

Также в Минздраве рассказали, что в Украине хотят создать кабинет пациента, который позволит отслеживать прохождение медицинских осмотров.

— Это нам позволит проводить наши скрининговые программы, и четко видеть, кто их проходит, и кто их предлагает. И человек может отслеживать, почему ему не предоставляют определенные программы, — отметил Виктор Ляшко.

Пока нововведение будет иметь ограниченный функционал. Его хотят запустить уже осенью.

Обсуждение важных аспектов здоровья украинцев представители власти и эксперты продолжат во время форума в среду, 23 июня.

Источник: Всеукраинский форум Украина 30. Здоровая Украина