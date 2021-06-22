Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Не только Дельта: ученый предупредил о еще одном опасном штамме Covid-19

коронавірус

Не только индийский штамм коронавируса (B.1.617.2, Дельта), который спровоцировал вспышку заболеваемости в Индии, но и другие варианты вируса вызывают беспокойство у исследователей. В частности, они тревожатся из-за распространения бразильской мутации (P.1, Гамма).

Такое заявление сделал эпидемиолог из штата Вашингтон (США), доктор Скотт Линдквист.

— Я должен быть честным: последнее, о чем я думаю перед сном, — это варианты, и первое, о чем я думаю утром, — это варианты… Я очень обеспокоен P.1, — отметил во время брифинга Скотт Линдквист.

Исследователей беспокоит возможность мутаций повторно инфицировать людей, уже поборовших коронавирус, а также заражать тех, кто был частично вакцинирован против коронавируса, то есть получил первую дозу вещества.

Согласно информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention), вариант Гамма продемонстрировал, что он легче распространяется среди населения, а также приводит к более тяжелому течению заболевания, чем, например, “дикий” коронавирус.

Также ученые отмечают более низкую эффективность антител, а также то, что уже отработанные способы лечения болезни менее эффективны при инфицировании именно этим вариантом.

Читайте
Новый штамм Covid-19 Lambda обнаружен в 29 странах - ВОЗ

Штаммы коронавируса

Помимо “дикого” варианта коронавируса, на планете активно распространяются несколько его мутаций. Всемирная организация здравоохранения присвоила названия самым популярным из них:

  • Альфа (британский);
  • Бета (южноафриканский);
  • Гамма (бразильский);
  • Дельта (индийский);
  • Лямбда (распространен в странах Южной Америки).

Каждый из них приводил к вспышке заболеваемости среди населения. Например, Альфа ухудшил эпидситуацию в Великобритании в конце 2020 года, а Дельта — привел к массовым смертям в Индии весной 2021 года.

Ученые заявляют, что созданные вакцины пока могут бороться с новыми мутациями коронавируса, однако этот вопрос еще требует дополнительного изучения.

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка