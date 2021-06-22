Не только индийский штамм коронавируса (B.1.617.2, Дельта), который спровоцировал вспышку заболеваемости в Индии, но и другие варианты вируса вызывают беспокойство у исследователей. В частности, они тревожатся из-за распространения бразильской мутации (P.1, Гамма).

Такое заявление сделал эпидемиолог из штата Вашингтон (США), доктор Скотт Линдквист.

— Я должен быть честным: последнее, о чем я думаю перед сном, — это варианты, и первое, о чем я думаю утром, — это варианты… Я очень обеспокоен P.1, — отметил во время брифинга Скотт Линдквист.

Исследователей беспокоит возможность мутаций повторно инфицировать людей, уже поборовших коронавирус, а также заражать тех, кто был частично вакцинирован против коронавируса, то есть получил первую дозу вещества.

Согласно информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention), вариант Гамма продемонстрировал, что он легче распространяется среди населения, а также приводит к более тяжелому течению заболевания, чем, например, “дикий” коронавирус.

Также ученые отмечают более низкую эффективность антител, а также то, что уже отработанные способы лечения болезни менее эффективны при инфицировании именно этим вариантом.

Штаммы коронавируса

Помимо “дикого” варианта коронавируса, на планете активно распространяются несколько его мутаций. Всемирная организация здравоохранения присвоила названия самым популярным из них:

Альфа (британский);

Бета (южноафриканский);

Гамма (бразильский);

Дельта (индийский);

Лямбда (распространен в странах Южной Америки).

Каждый из них приводил к вспышке заболеваемости среди населения. Например, Альфа ухудшил эпидситуацию в Великобритании в конце 2020 года, а Дельта — привел к массовым смертям в Индии весной 2021 года.

Ученые заявляют, что созданные вакцины пока могут бороться с новыми мутациями коронавируса, однако этот вопрос еще требует дополнительного изучения.