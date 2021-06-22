В рамках общенациональной президентской программы Здоровая Украина в стране введут новую модель здоровой школы.

Об этом во время форума Украина 30. Активная Украина сообщил глава страны Владимир Зеленский.

— Начиная с раннего детства, здоровый и активный образ жизни должен сопровождать человека в дальнейшем, — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, модель состоит из восьми компонентов для укрепления здоровья и иммунитета всех учеников.

Президент назвал несколько из них:

новая концепция уроков физкультуры;

реформа школьного питания;

новое школьное меню;

популяризация спортивных секций и кружков;

новые онлайн-приложения, где дети и родители могут найти важную информацию.

Также в украинских школах хотят ввести перерывы физической активности.

— Министерством образования и науки разрабатывается дорожная карта, и приоритетом является то, чтобы на всех уроках, а не только на уроках физического воспитания, были предусмотрены перерывы физической активности для наших детей, — сообщила во время форума заместитель министра образования и науки Вера Рогова.

В государственном стандарте такие перерывы уже предусмотрены, уточнила она.

Источник: Всеукраинский форум Украина 30