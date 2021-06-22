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Наташа Тарчевська |

Президент Филиппин пригрозил тюрьмой гражданам, которые отказываются вакцинироваться

Президент Филиппин пригрозил тюрьмой гражданам, которые отказываются вакцинироваться

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Филиппинах не исключается введение уголовной ответственности за отказ от вакцинации.

Об этом заявил президент страны Родриго Дутерте. Такую инициативу он объяснил “раздражением” из-за медленных темпов вакцинации, хотя препаратов государство закупило достаточно.

— Либо вы выбираете вакцинацию, либо я вас посажу. Не поймите меня неправильно, но в стране кризис. Меня раздражают филиппинцы, которые не прислушиваются к правительству, — сообщил президент во время своего телеобращения 21 июня.

По состоянию на начало недели в Филлипинах завершили вакцинацию 2,1 млн граждан, тогда как население страны составляет 110 млн.

Особенно низкие показатели Минздрав фиксирует в Маниле — столице Филиппин.

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Медработники уже выразили свое недовольство обращением президента: несмотря на постоянные призывы вакцинироваться, это не должно быть принудительным процессом.

Заявления лидера Филиппин

Весной 2020 года, когда мир охватила пандемия коронавируса, Родриго Дутерте призвал правоохранителей стрелять в нарушителей карантина, которые провоцируют распространение опасного вируса в стране.

Таким образом он предупредил граждан, вышедших на организованные демонстрации из-за недостатка пищи на фоне Covid-кризиса.

Родриго Дутерте призвал придерживаться домашнего карантина, поскольку органы власти пытаются замедлить эпидемию и предотвратить переполнение больниц пациенами с Covid-19.

Источник: The Guardian

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