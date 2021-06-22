В Белом доме сообщили, что США распределят 55 млн доз вакцин от Covid-19 из 80 млн доз, которые есть в собственных запасах страны. Президент США Джо Байден также пообещал что вакцины для борьбы с пандемией будут выделены до конца июня.

Украина стоит в списке из 30 стран, которым предоставят в общей сложности 14 млн доз препарата.

Конкретные данные об объемах поставок и брендах вакцин объявят после того, как администрация согласует все условия с каждой страной в отдельности: логистические, регуляторные и другие.

— В придачу к распределению из наших собственных запасов вакцины, администрация Байдена также пообещала работать с американскими производителями, чтобы изготовить для стран мира больше вакцин, — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Дополнительно США закупит 500 млн доз вакцины Pfizer для пожертвования 92 бедным странам.

— Цель США — подготовиться к вероятным новым волнам и защитить медиков и другие уязвимые группы, — говорится в сообщении.

Франция и Германия также в качестве благотворительности передадут бедным странам по 30 млн. доз вакцин от Covid-19. Об этом ранее заявили лидеры этих стран на Глобальном форуме здоровья, который проходил в Риме.