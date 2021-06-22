Опасность пресмыкающихся: в Карпатах 17-летнего туриста укусила змея

На Закарпатье 17-летнего туриста из Львова в ногу укусила змея. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 21 июня вблизи горы Плай в Мукачевском районе. Парень в составе группы из семи человек двигался в сторону г. Великий Верх, когда пресмыкающееся укусило его в ногу.

Сначала пострадавший пытался дальше идти по маршруту и покорить вершину, но в конце концов его друзья в 17.00 вызвали спасателей.

Врачи транспортировали жителя Львова в пгт Воловец и в 18.30 передали врачам бригады экстренной медицинской помощи.

Кроме того, на побережье Азовского моря активно распространяются пресмыкающиеся. По словам местных жителей, после того, как построили ветряки, птицы, которые раньше ели змей, боятся летать рядом, и это благодатно действует на размножение змей на территории.

Укус змеи может угрожать жизни человека, поэтому следует знать, как правильно оказать первую помощь, и чего нельзя делать.

Чтобы оказать первую помощь пострадавшему, нужно:

освободить место укуса;

наложить стерильную повязку с антисептиком;

обездвижить пораженную конечность;

пить много жидкости;

положить конечности на повышение;

выпить 1-2 таблетки от аллергии.

Категорически запрещено бегать, активно двигаться – так яд быстрее распространится по организму, удалять яд путем разрезания или прижигания места укуса, отсасывать яд ртом.