Власти Южной Кореи официально признали первый летальный случай после проведения вакцинации против коронавируса. Человек скончался после введения ему дозы препарата от компании AstraZeneca.

Как рассказал во время брифинга глава команды по расследованию случаев побочных реакций группы по реагированию и продвижению вакцинации Пак Ен Чжун, умерший — молодой мужчина, ему было 30 лет.

Медики обнаружили у него тромбоз (патологическое состояние, при котором в сосудах образуются плотные кровяные сгустки) с синдромом тромбоцитопении.

Гражданин сделал прививку 27 мая 2021 года. Через девять дней у него появились первые тревожные симптомы — головная боль и тошнота.

Позже его госпитализировали, однако после оказания медицинской помощи медикам не удалось спасти пациента.

Вакцинация против коронавируса проходит в Южной Корее с февраля 2021 года. Несмотря на то, что страна относится к ряду передовых государств, прививки там начали делать позже, чем в других государствах, которые запустили процесс иммунизации еще в декабре 2020 года.

Для вакцинации в стране использовали вещество от компании AstraZeneca, изготовленное в стране. Почти сразу же появились сообщения о смертях среди граждан после вакцинации. Однако власти не связывали их с прививкой.

Источник: Korea Herald