В Украине должны подготовить предложения о целесообразности установления дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм Дельта. Об этом сообщили во время селекторного совещания, которое состоялось в Офисе президента.

По данным Национальной академии наук, этот штамм Covid-19 в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа. Он в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза. Сейчас его уже зафиксировали в 92 странах.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в Украине снижается динамика заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 22 июня в стране подтвердили 296 новых случаев.

— Активных больных на сегодня 25 120. Для сравнения, в пик заболеваемости было почти 420 тыс., – добавил он.

Также в стране продолжается кампания по вакцинации, в рамках которой сделано более 2 млн прививок.