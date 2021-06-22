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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Украина подготовит дополнительные ограничения по миграции со странами, где есть штамм Дельта

кордон

В Украине должны подготовить предложения о целесообразности установления дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм Дельта. Об этом сообщили во время селекторного совещания, которое состоялось в Офисе президента.

По данным Национальной академии наук, этот штамм Covid-19 в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа. Он в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза. Сейчас его уже зафиксировали в 92 странах.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в Украине снижается динамика заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 22 июня в стране подтвердили 296 новых случаев.

— Активных больных на сегодня 25 120. Для сравнения, в пик заболеваемости было почти 420 тыс., – добавил он.

Также в стране продолжается кампания по вакцинации, в рамках которой сделано более 2 млн прививок.

— Центры вакцинации должны работать во всех регионах. Поэтому Министерство развития общин и территорий должны связаться с теми главами ОГА, где такие центры еще не открылись, и помочь ускорить этот процесс, — подчеркнул он.

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Источник: Офис президента

Фото: Госпогранслужба

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