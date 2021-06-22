Электронный больничный в Украине: обновленные причины нетрудоспособности

В течение лета в Украине действует переходный период, во время которого пациентам оформляют бумажный и электронный больничный лист. Однако все медицинские учреждения должны запустить цифровой больничный с 1 сентября.

После этой даты врачи не могут выдавать бумажный лист временной нетрудоспособности. Компенсационную выплату застрахованным лицам по электронным больничным нужно оформить по форме заявления-расчета.

Стоит отметить, что у электронного больничного отсутствует серия, однако ему присваивают уникальный номер. В то же время в цифровом больничном листе обновились причины нетрудоспособности.

В заявлениях-расчетах за электронными листами на бумажных бланках коды причин нетрудоспособности остаются без изменений. Об этом рассказали в Фонде социального страхования Украины.

Определение причины временной нетрудоспособности происходит в Электронном реестре листков нетрудоспособности на основании заключения врача.

Причины нетрудоспособности

Если в медицинском заключении есть отметка о связи нетрудоспособности с профессиональной деятельностью человека, то ранее установленную причину в результате заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, могут изменить.

Такими полномочиями наделен Фонд соцстрахования, который на основании актов расследования, меняет на следующие причины:

временная нетрудоспособность в результате профессионального заболевания;

временная нетрудоспособность в результате несчастного случая на производстве.

В то же время в Фонде соцстрахования напомнили, что временная нетрудоспособность, оформлена бумажным письмом и цифровым больничной — разные страховые случаи. По этой причине работодатель должен подать заявления-расчеты отдельно по каждому виду документа.