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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

В Украине начали вакцинировать коллективы компаний препаратом Pfizer

вакцинація

В Украине началась вакцинация от Covid-19 компаний, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих получить прививки. Они смогут получить прививку препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

— Организованные коллективы вакцинируют в каждом регионе Украины в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр. Этот процесс будет происходить постепенно и зависеть от количества мобильных бригад по иммунизации, — отметили в Минздраве.

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Сейчас обучение медицинского персонала для вакцинации продолжается, а количество бригад постоянно растет.

По состоянию на 21 июня 2021 года уже зарегистрировано 1 447 заявок на вакцинацию коллективов, всего на 216 893 человека.

Как записаться

  • оставьте коллективную заявку через контакт-центр по номеру 0 800 60 20 19;
  • определите ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;
  • составьте поименные списки желающих вакцинироваться;
  • обеспечьте помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации согласно требованиям Минздрава;
  • обеспечьте соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.

По состоянию на 22 июня коронавирус в Украине зафиксировали у 296 людей. Всего в Украине 52 053 человека умерли от вируса, за последние сутки — 21 украинец. Выздороветь удалось 829 гражданам.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (30), Черниговской (19) и Николаевской (18) областях.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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