В Украине началась вакцинация от Covid-19 компаний, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих получить прививки. Они смогут получить прививку препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

— Организованные коллективы вакцинируют в каждом регионе Украины в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр. Этот процесс будет происходить постепенно и зависеть от количества мобильных бригад по иммунизации, — отметили в Минздраве.

Сейчас обучение медицинского персонала для вакцинации продолжается, а количество бригад постоянно растет.

По состоянию на 21 июня 2021 года уже зарегистрировано 1 447 заявок на вакцинацию коллективов, всего на 216 893 человека.

Как записаться

оставьте коллективную заявку через контакт-центр по номеру 0 800 60 20 19;

определите ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;

составьте поименные списки желающих вакцинироваться;

обеспечьте помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации согласно требованиям Минздрава;

обеспечьте соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.

По состоянию на 22 июня коронавирус в Украине зафиксировали у 296 людей. Всего в Украине 52 053 человека умерли от вируса, за последние сутки — 21 украинец. Выздороветь удалось 829 гражданам.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (30), Черниговской (19) и Николаевской (18) областях.