Украинские ученые обеспокоены распространением индийского штамма коронавируса (Дельта) в ряде европейских стран и на территории России. Мутация опаснее, имеет потенциал значительно ухудшать эпидемиологическую ситуацию.

Исследователи прогнозируют, что в Украине вариант Дельта может вызвать худшую ситуацию, чем в других странах, из-за низких темпов вакцинации против коронавируса.

— Из-за низкого уровня вакцинации населения в Украине и большую миграцию из РФ штамм Дельта может распространиться в Украине быстрее, чем у западных соседей, и иметь более тяжелые последствия, — отметили ученые Национальной академии наук Украины.

По их информации, доля варианта Дельта в России уже составляет около 72%. Ссылаясь на данные российских СМИ, они отмечают, что в Московской области количество госпитализаций уже три недели растет на 40% за сем дней, а свободными остаются менее 11% коек в больницах.

В связи с этим вспышка заболеваемости возможна сначала на Востоке Украины, в областях, которые граничат с РФ, прогнозируют исследователи.

Также штамм доминирует в ряде европейских стран — Великобритании, Португалии.

— Ожидается, что до конца лета он будет доминировать на всей территории Европы, — добавляют в НАН.

Хотя в Украине в последнее время значительно улучшилась ситуация с коронавирусом, а по состоянию на 22 июня вообще обнаружили наименьший суточный прирост с начала года — 296 новых случаев коронавируса, пока не стоит пренебрегать карантинными правилами. Ведь штамм может моментально кардинально изменить эпидситуацию.

Источник: Национальная академия наук Украины