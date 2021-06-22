Глава Украины Владимир Зеленский анонсировал старт общенациональной программы президента Здоровая Украина. Важной ее составляющей будет введение обязательных медицинских Check Up (чекапов) для некоторых возрастных групп.

Об этом он сообщил во время форума Украина 30. Активная Украина.

— Программа направлена на все возрастные категории и группы нашего населения. Главная цель — украинцы должны жить дольше… Для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские чекапы, полные медицинские обследования каждые два года, а для некоторых категорий — каждый год. Ранняя диагностика заболеваний помогает государству спасать жизни своих граждан, — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, в Украине существует проблема с преждевременными смертями граждан, причина — несвоевременное выявление и лечение болезней.

— Снижение количества преждевременных смертей. По статистике, 85% из них вызваны неинфекционными заболеваниями. В основном это заболевания системы кровообращения и онкологические, где самой большой проблемой является диагностика этих заболеваний уже на поздних стадиях, — добавил он.

Нововведение должно помочь раньше диагностировать заболевания, которые могут спровоцировать смерть, и вовремя лечить их.

В то же время глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал детали.

— Люди должны проходить ежегодный медицинский осмотр с семейным врачом, с которым подписана декларация. Есть определенные скрининговые процедуры, которые должен рекомендовать семейный врач. Мы говорим о регулярном мониторинге анализа крови, а также о скрининговых программах, направленных на раннее выявление, например, рака прямой кишки, молочной железы, — добавил Виктор Ляшко.

Другими составляющими программы являются новая модель здоровой школы, направленная на воспитание закаленной молодежи, а также популяризация спорта. В этом помогут новые спортивные площадки и парки во всех регионах страны.

Источник: Всеукраинский форум Украина 30