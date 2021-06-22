В Японии в городе Окаяма медицинские сотрудники ошибочно сделали третью прививку против коронавируса двум пенсионеркам. Сейчас их состояние удовлетворительное.

Одна из женщин — пациентка в возрасте 70 лет. Пенсионерка попала в дом для пожилых людей после того, как прошла первый этап вакцинации.

21 июня медицинские сотрудники сделали ей две прививки от коронавируса. Об ошибке узнали уже после пересмотра камер наблюдения.

Вторая пациентка в возрасте 90 лет ошибочно получила третью дозу коронавируса, поскольку врач перепутал женщину с другим человеком с таким же именем и фамилией.

Японские медики уверяют, что в дальнейшем будут прикладывать больше усилий и тщательнее проверять данные для предотвращения подобных случаев.

По состоянию на 22 июня, коронавирус в Японии обнаружили у более 785,2 тыс. людей. В настоящее время страна занимает 34 место в мире по распространенности Covid-19.

От опасного заболевания в Японии более 14,4 тыс. людей умерли, в то же время более 750,4 тыс. граждан выздоровели от коронавируса.

Источник: News Yahoo