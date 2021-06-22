На данный момент вакцинация детей от Covid-19 — противопоказана, сообщает ВОЗ. Поскольку еще нет достаточных данных об использовании вакцины против Covid-19 у детей. Однако детям следует продолжать получать рекомендованные детские вакцины, согласно календарю прививок.

Наряду с разработкой и внедрением вакцин против Covid-19 как таковых, не менее важной своей задачей Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает доказательный анализ с целью выяснения, какие из существующих Covid-вакцин являются наиболее эффективными и безопасными для здоровья человека.

Ежегодно вакцины спасают миллионы жизней. Вакцины работают, тренируя и подготавливая естественные защитные силы организма — иммунную систему — для распознавания и борьбы с вирусами и бактериями, на которые они нацелены.

Если после вакцинации организм позже подвергнется воздействию этих болезнетворных микробов, он будет немедленно готов уничтожить их, предотвращая болезнь.

На сегодняшний день существует несколько безопасных и эффективных вакцин, которые предотвращают серьезные заболевания или смерть людей от Covid-19. Это одна из частей борьбы с Covid-пандемией, в дополнение к основным профилактическим мерам: держаться на расстоянии не менее одного метра от других, прикрывать кашель или чихание в локте, часто мыть руки, носить маску, избегать плохо вентилируемых помещений или открывать окно.

По состоянию на 3 июня 2021 года ВОЗ оценила, что следующие вакцины против Covid-19 соответствуют необходимым критериям безопасности и эффективности:

AstraZeneca/Oxford

Johnson&Johnson

Moderna

Pfizer/BionTech

Sinopharm

Sinovac

При этом ВОЗ настоятельно рекомендует! Сделайте для начала любую доступную вам вакцину, даже если вы уже переболели Covid-19. Это важно сделать как можно скорее, как только придет ваша очередь. Одобренные вакцины против Covid-19 обеспечивают высокую степень защиты от серьезных заболеваний и смерти от этой болезни. Хотя ни одна вакцина не обеспечивает 100% защиты.

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Вакцины против Covid-19 безопасны для большинства людей в возрасте 18 лет и старше. В том числе для людей с уже существующими заболеваниями любого типа, включая аутоиммунные расстройства. Эти состояния включают: гипертонию, диабет, астму, болезни легких, печени и почек, а также хронические инфекции, которые являются стабильными и контролируемыми.

Перед вакцинацией обязательно обсудите вашу ситуацию со своим врачом, если у вас ослабленная иммунная система; если вы беременны; если страдаете тяжелой формой аллергии.

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