Две области Украины не соответствуют по показателям зеленой зоне карантинных ограничений. В них охват населения тестированием должен быть более чем 300 на 100 тысяч жителей. На самом деле этот показатель ниже.

Так в прошедшие сутки, 21 июня, в Киевской области этот показатель составлял: 291 на 100 тысяч, а в Ивано-Франковской — 282 на 100 тысяч.

Кроме этого, в столице уровень заболеваемости составляет 87 на 100 тысяч населения, а нужно менее 75.

Несмотря на это, в зеленой зоне карантина по состоянию на 22 июня находится вся страна.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета министров Украины от 09.12.2020 №1236 Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, зеленый уровень устанавливается одновременно на всей территории Украины, если:

заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины менее 50% эпидемического порога; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) — менее 5%.

В Киеве ситуация напряженная. По состоянию на утро вторника, 22 июня 2021 года, город остается лидером по количеству подтвержденных случаев коронавируса. За сутки болезнь обнаружили у 87 жителей города.