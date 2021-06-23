Европейская комиссия планирует закупить 150 млн дополнительных доз вакцины против коронавируса от фармацевтической компании Moderna в 2022 году.

Об этом идет речь в заявлении на сайте Европейской комиссии. Обновленный контракт предоставляет возможность закупать вакцины, адаптированные к новым штаммам Covid-19.

Согласно заявлению, подписанный контракт между Еврокомиссией и компанией Moderna гарантирует своевременные поставки вакцины с третьего квартала 2021 года и до конца 2022-го.

В то же время Еврокомиссия сможет быстро реагировать на потребности отдельных стран-членов, которые могут возникнуть в связи с пандемией коронавируса.

При этом страны-члены имеют право перепродавать или передавать препараты государствам за пределами ЕС, которые в них нуждаются, или использовать для нужд глобального фонда вакцинации COVAX.

После заключения контракта с Moderna Еврокомиссия сформировала портфолио Covid-вакцин, которое сможет предоставить другим странам доступ к 4,4 млрд доз препаратов разных типов.