По состоянию на вторник, 22 июня 2021 года, в Украине подтвердили 2 230 142 случая коронавируса. За последние сутки вирус выявили у 296 человек.

Среди новых случаев болезни — 22 ребенка и два медработника.

Всего в Украине 52 053 человека умерли от вируса, за последние сутки — 21 украинец.

Выздороветь удалось за время пандемии 2 152 969 людям, в течение прошедшего дня — 829 гражданам.

В течение всего времени на территории страны провели 10 690 896 ПЦР-теста, за сутки — 11 881 анализ.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Запорожской (30), Черниговской (19) и Николаевской (18) областях.

Статистика:

Винницкая область — 2 случая;

Волынская область — 9 случаев;

Днепропетровская область — 14 случаев;

Житомирская область — 3 случая;

Запорожская область — 30 случаев;

Киевская область — 3 случая;

Кировоградская область — 2 случая;

Луганская область — 3 случая;

Львовская область — 14 случаев;

Николаевская область — 18 случаев;

Одесская область — 17 случаев;

Полтавская область — 14 случаев;

Ровенская область — 5 случаев;

Сумская область — 11 случаев;

Тернопольская область — 5 случаев;

Харьковская область — 6 случаев;

Херсонская область — 7 случаев;

Хмельницкая область — 6 случаев;

Черкасская область — 3 случая;

Черновицкая область — 18 случаев;

Черниговская область — 19 случаев.

Прививки в Украине

По состоянию на 22 июня в Украине прививки получили 1 732 611 граждан. За сутки вакцинированы — 8 966 человек.

В то же время одну дозу получили 6 751 человек, полностью иммунизированы — 2 395 людей.

Статистика в регионах (1 доза):

Винницкая область — 1 651;

Волынская область — 14;

Днепропетровская область — 88;

Донецкая область — 275;

Житомирская область — 12;

Закарпатская область — 126;

Запорожская область — 0;

Ивано-Франковская область — 85;

Киевская область — 113;

Кировоградская область — 102;

Луганская область — 20;

Львовская область — 313;

Николаевская область — 413;

Одесская область — 2 379;

Полтавская область — 142;

Ровенская область — 30;

Сумская область — 10;

Тернопольская область — 31;

Харьковская область — 171;

Херсонская область — 7;

Хмельницкая область — 20;

Черкасская область — 32;

Черновицкая область — 0;

Черниговская область — 396.

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 21 июня 2021 года, суточный прирост немного уменьшился. За день выявили 323 новых пациента с коронавирусом.