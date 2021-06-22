По состоянию на вторник, 22 июня 2021 года, в Украине подтвердили 2 230 142 случая коронавируса. За последние сутки вирус выявили у 296 человек.
Среди новых случаев болезни — 22 ребенка и два медработника.
Всего в Украине 52 053 человека умерли от вируса, за последние сутки — 21 украинец.
Выздороветь удалось за время пандемии 2 152 969 людям, в течение прошедшего дня — 829 гражданам.
В течение всего времени на территории страны провели 10 690 896 ПЦР-теста, за сутки — 11 881 анализ.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Запорожской (30), Черниговской (19) и Николаевской (18) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 2 случая;
- Волынская область — 9 случаев;
- Днепропетровская область — 14 случаев;
- Житомирская область — 3 случая;
- Запорожская область — 30 случаев;
- Киевская область — 3 случая;
- Кировоградская область — 2 случая;
- Луганская область — 3 случая;
- Львовская область — 14 случаев;
- Николаевская область — 18 случаев;
- Одесская область — 17 случаев;
- Полтавская область — 14 случаев;
- Ровенская область — 5 случаев;
- Сумская область — 11 случаев;
- Тернопольская область — 5 случаев;
- Харьковская область — 6 случаев;
- Херсонская область — 7 случаев;
- Хмельницкая область — 6 случаев;
- Черкасская область — 3 случая;
- Черновицкая область — 18 случаев;
- Черниговская область — 19 случаев.
Прививки в Украине
По состоянию на 22 июня в Украине прививки получили 1 732 611 граждан. За сутки вакцинированы — 8 966 человек.
В то же время одну дозу получили 6 751 человек, полностью иммунизированы — 2 395 людей.
Статистика в регионах (1 доза):
- Винницкая область — 1 651;
- Волынская область — 14;
- Днепропетровская область — 88;
- Донецкая область — 275;
- Житомирская область — 12;
- Закарпатская область — 126;
- Запорожская область — 0;
- Ивано-Франковская область — 85;
- Киевская область — 113;
- Кировоградская область — 102;
- Луганская область — 20;
- Львовская область — 313;
- Николаевская область — 413;
- Одесская область — 2 379;
- Полтавская область — 142;
- Ровенская область — 30;
- Сумская область — 10;
- Тернопольская область — 31;
- Харьковская область — 171;
- Херсонская область — 7;
- Хмельницкая область — 20;
- Черкасская область — 32;
- Черновицкая область — 0;
- Черниговская область — 396.
Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 21 июня 2021 года, суточный прирост немного уменьшился. За день выявили 323 новых пациента с коронавирусом.