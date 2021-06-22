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Людмила Грубник |

За сутки в Украине выявили 296 новых случаев Covid-19

лікарня, коронавірус

По состоянию на вторник, 22 июня 2021 года, в Украине подтвердили 2 230 142 случая коронавируса. За последние сутки вирус выявили у 296 человек.

Среди новых случаев болезни — 22 ребенка и два медработника.

Всего в Украине 52 053 человека умерли от вируса, за последние сутки — 21 украинец.

Выздороветь удалось за время пандемии 2 152 969 людям, в течение прошедшего дня — 829 гражданам.

В течение всего времени на территории страны провели 10 690 896 ПЦР-теста, за сутки — 11 881 анализ.

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Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Запорожской (30), Черниговской (19) и Николаевской (18) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 2 случая;
  • Волынская область — 9 случаев;
  • Днепропетровская область — 14 случаев;
  • Житомирская область — 3 случая;
  • Запорожская область — 30 случаев;
  • Киевская область — 3 случая;
  • Кировоградская область — 2 случая;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Львовская область — 14 случаев;
  • Николаевская область — 18 случаев;
  • Одесская область — 17 случаев;
  • Полтавская область — 14 случаев;
  • Ровенская область — 5 случаев;
  • Сумская область — 11 случаев;
  • Тернопольская область — 5 случаев;
  • Харьковская область — 6 случаев;
  • Херсонская область — 7 случаев;
  • Хмельницкая область — 6 случаев;
  • Черкасская область — 3 случая;
  • Черновицкая область — 18 случаев;
  • Черниговская область — 19 случаев.
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Прививки в Украине

По состоянию на 22 июня в Украине прививки получили 1 732 611 граждан. За сутки вакцинированы — 8 966 человек.

В то же время одну дозу получили 6 751 человек, полностью иммунизированы — 2 395 людей.

Статистика в регионах (1 доза):

  • Винницкая область — 1 651;
  • Волынская область — 14;
  • Днепропетровская область — 88;
  • Донецкая область — 275;
  • Житомирская область — 12;
  • Закарпатская область — 126;
  • Запорожская область — 0;
  • Ивано-Франковская область — 85;
  • Киевская область — 113;
  • Кировоградская область — 102;
  • Луганская область — 20;
  • Львовская область — 313;
  • Николаевская область — 413;
  • Одесская область — 2 379;
  • Полтавская область — 142;
  • Ровенская область — 30;
  • Сумская область — 10;
  • Тернопольская область — 31;
  • Харьковская область — 171;
  • Херсонская область — 7;
  • Хмельницкая область — 20;
  • Черкасская область — 32;
  • Черновицкая область — 0;
  • Черниговская область — 396.

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 21 июня 2021 года, суточный прирост немного уменьшился. За день выявили 323 новых пациента с коронавирусом.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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