Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 22 июня 2021

По состоянию на 22 июня в мире зафиксировали 179,6 млн случаев Covid-19, а за сутки — 279 тыс. В то же время в Украине снижается динамика заболеваемости коронавирусом, однако остается угроза распространения штамма Дельта.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 22 июня обнаружили менее чем 300 новых случаев коронавируса за сутки — 296. Выздороветь удалось 829 пациентам. От осложнений, которые вызвал вирус, умер 21 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (30), Черниговской (19) и Николаевской (18) областях.

Украина остается в зеленой зоне эпидемической опасности, однако две области не соответствуют показателям этой зоны. В Киевской области этот показатель составлял – 291 на 100 тыс., а в Ивано-Франковской – 282 на 100 тыс.

Кроме того, в Украине опасаются, что штамм Дельта может распространиться на территории страны и вызвать новую вспышку болезни. Поэтому правительство планирует подготовить дополнительные ограничения по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется этот штамм.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 зафиксировали в Бразилии (41 тыс.), Индии (39 тыс.), Колумбии (23 тыс.), России (17 тыс.) и Индонезии (14 тыс.).

В Европе по распространению коронавируса лидируют Россия, Британия и Испания. Украина среди стран мира занимает 66-е место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – 12-е место.

Угроза штамма Дельта в Европе и смерть от AstraZeneca: Covid-новости 22 июня / 2 фотографии

Значительное количество бедных стран, которые получают вакцины от коронавируса по глобальной программе COVAX, не имеют достаточных поступлений доз, чтобы продолжить иммунизацию против Covid-19.

Штамм коронавируса Дельта уже зарегистрировали в Польше. В стране выявили 90 случаев болезни. В Минздраве добавили, что это незначительная передача, и сейчас ситуация под контролем.

В Италии планируют отменить обязательный масочный режим на открытом воздухе на фоне улучшения ситуации с коронавирусом.

Правительство Грузии с 22 июня отменило обязательное требование носить маски на улице. Также с 1 июля в стране отменяется комендантский час.

Канада с 5 июля полностью откроет свои границы для туристов, которые вакцинировались против коронавируса.

В Южной Корее официально признали первый летальный случай после проведения вакцинации против коронавируса. Человек умер после введения ему дозы препарата от компании AstraZeneca.