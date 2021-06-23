Индийский штамм коронавируса (Дельта) продолжает распространяться по европейским странам, постепенно приближаясь к Украине. Так, первые случаи этого штамма зафиксировали в Беларуси.

По данным Минздрава, в 10 исследованных образцах пациентов обнаружили мутации, которые характерны для штамма Дельта. Специалисты Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава постоянно проводят молекулярно-генетический скрининг вариантов SARs-CoV-2.

— Это делается для того, чтобы наблюдать и контролировать появление новых штаммов, циркулирующих в стране. Особое внимание уделяют геновариантам, что вызывают беспокойство ВОЗ, — отметили в Минздраве Беларуси.

Также министерство призвало граждан вакцинироваться, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни.

В Словакии также подтвердили один случай заражения штаммом Дельта. По словам министра здравоохранения страны Владимира Ленгварского, больной завес вирус из Российской Федерации.

Он добавил, что угрозы масштабного распространения штамма нет, но в лаборатории начали проводить анализ всех положительных образцов на SARs-CoV-2 с достаточно высокой вирусной нагрузкой.

В Венгрии недавно также обнаружили индийский штамм. Однако по сравнению с другими государствами мира, заболеваемость в стране очень низкая — пять случаев.

Молдова остается единственным соседом Украины, где не зафиксировали штамм Дельта. Но Минздрав готовится к третьей волне коронавируса из-за активного распространения индийского варианта в других странах.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что 23 июня СНБО соберется на совещание, чтобы обсудить угрозу попадания в Украину индийского штамма коронавируса Дельта.

По его словам, сейчас в Украине нет тест-систем для выявления штамма Дельта, на данный момент страна ожидает их от ВОЗ.

Источник: Минздрав Беларуси, mfor.hu